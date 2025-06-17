https://ria.ru/20250617/spisok-2023325978.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 17.06.2025
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:07:00+03:00
2025-06-17T14:07:00+03:00
2025-06-17T14:27:00+03:00
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санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства."Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима", - сообщается в документе.
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великобритания, россия, в мире, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия внесла 10 новых лиц в антироссийский санкционный список