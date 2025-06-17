https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023245248.html

Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 17.06.2025

Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С9 "Нона-С" ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:08:00+03:00

2025-06-17T05:08:00+03:00

2025-06-17T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С9 "Нона-С" ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, в подвале оставленного мирными жителями полуразрушенного здания, пункт управления БПЛА. Командованием десантно-штурмового полка было принято решение об уничтожении цели огнем самоходной артиллерии. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия "Нона-С" российских десантников совершил марш на огневую позицию и тремя выстрелами поразил цель, оставив под развалинами здания расчет БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Выполнив боевую задачу, экипаж самоходки сменил огневую позиции. Артиллерийские подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html

https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244998.html

херсонская область

днепр (река)

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херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)