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Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023245248.html
Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 17.06.2025
Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С9 "Нона-С" ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:08:00+03:00
2025-06-17T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С9 "Нона-С" ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, в подвале оставленного мирными жителями полуразрушенного здания, пункт управления БПЛА. Командованием десантно-штурмового полка было принято решение об уничтожении цели огнем самоходной артиллерии. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия "Нона-С" российских десантников совершил марш на огневую позицию и тремя выстрелами поразил цель, оставив под развалинами здания расчет БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Выполнив боевую задачу, экипаж самоходки сменил огневую позиции. Артиллерийские подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
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херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники "Днепра" уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Минобороны: расчет "Нона-С" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С9 "Нона-С" ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, в подвале оставленного мирными жителями полуразрушенного здания, пункт управления БПЛА.
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Командованием десантно-штурмового полка было принято решение об уничтожении цели огнем самоходной артиллерии. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия "Нона-С" российских десантников совершил марш на огневую позицию и тремя выстрелами поразил цель, оставив под развалинами здания расчет БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Выполнив боевую задачу, экипаж самоходки сменил огневую позиции.
Артиллерийские подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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