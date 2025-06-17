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Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244998.html
Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области
Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 17.06.2025
Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области
Минобороны РФ показало работу расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" в Запорожской области, которые перехватывают ракеты ВСУ и отражают атаки... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:05:00+03:00
2025-06-17T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" в Запорожской области, которые перехватывают ракеты ВСУ и отражают атаки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве журналистам. "Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" группировки войск "Днепр" успешно отражают атаки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и перехватывают ракеты ВСУ в небе над Запорожской областью... Особое внимание уделяется перехвату управляемых ракет и БПЛА... При обнаружении воздушных целей оператор комплекса мгновенно захватывает и наводит ракету на цель. Характеристики крылатых ракет, такие как высота, дальность, скорость оперативно отображаются на индикаторе начальника расчета", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области

Минобороны показало работу расчетов ЗРК "Тор-М2" в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" в Запорожской области, которые перехватывают ракеты ВСУ и отражают атаки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве журналистам.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" группировки войск "Днепр" успешно отражают атаки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и перехватывают ракеты ВСУ в небе над Запорожской областью... Особое внимание уделяется перехвату управляемых ракет и БПЛА... При обнаружении воздушных целей оператор комплекса мгновенно захватывает и наводит ракету на цель. Характеристики крылатых ракет, такие как высота, дальность, скорость оперативно отображаются на индикаторе начальника расчета", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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