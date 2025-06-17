https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244998.html

Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области

Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 17.06.2025

Расчеты ЗРК "Тор-М2" отражают атаки БПЛА в Запорожской области

Минобороны РФ показало работу расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" в Запорожской области, которые перехватывают ракеты ВСУ и отражают атаки... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:05:00+03:00

2025-06-17T05:05:00+03:00

2025-06-17T05:05:00+03:00

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" в Запорожской области, которые перехватывают ракеты ВСУ и отражают атаки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве журналистам. "Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" группировки войск "Днепр" успешно отражают атаки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и перехватывают ракеты ВСУ в небе над Запорожской областью... Особое внимание уделяется перехвату управляемых ракет и БПЛА... При обнаружении воздушных целей оператор комплекса мгновенно захватывает и наводит ракету на цель. Характеристики крылатых ракет, такие как высота, дальность, скорость оперативно отображаются на индикаторе начальника расчета", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244857.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины