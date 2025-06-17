https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244857.html

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне работы "Востока"

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне работы "Востока" - РИА Новости, 17.06.2025

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне работы "Востока"

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в зоне работы группировки войск "Восток", уничтожены замаскированные позиции и бронетехника,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:02:00+03:00

2025-06-17T05:02:00+03:00

2025-06-17T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в зоне работы группировки войск "Восток", уничтожены замаскированные позиции и бронетехника, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. "После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - добавили в МО РФ. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик, в котором показаны подготовка самолета на аэродроме, их парный вылет и полет до точки нанесения удара, а также ракетный залп и возвращение Су-25 обратно.

https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25