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В Москве модернизируют четыре ТЭЦ, сообщил Собянин - РИА Новости, 18.06.2025
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09:18 17.06.2025 (обновлено: 14:45 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sobyanin-2023592113.html
В Москве модернизируют четыре ТЭЦ, сообщил Собянин
В Москве модернизируют четыре ТЭЦ, сообщил Собянин - РИА Новости, 18.06.2025
В Москве модернизируют четыре ТЭЦ, сообщил Собянин
Четыре ТЭЦ и две исторические подстанции модернизируют и реконструируют в Москве, также до конца 2025 года планируется обновить больше 350 километров кабельных... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T09:18:00+03:00
2025-06-18T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре ТЭЦ и две исторические подстанции модернизируют и реконструируют в Москве, также до конца 2025 года планируется обновить больше 350 километров кабельных линий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В этом году мы сосредоточены на повышении эффективности и безопасности энергосистемы, создании дополнительных резервов мощности. Для этого проводим масштабные работы: модернизацию четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25), что позволит продлить срок службы оборудования и снизить удельный расход топлива; реконструкцию двух исторических подстанций - "Центральной" и "Раушской" и одной в ТиНАО - "Лебедево", - написал Собянин. Он отметил, что уже закончены работы по реконструкции подстанции "Гольяново" и замене кабельных линий под Москвой-рекой, проложенных 70 лет назад. До конца года планируется обновить больше 350 километров кабельных линий и проложить свыше 80 километров резервных линий для распределительных и трансформаторных подстанций. "Модернизируем систему энергоснабжения столицы. Это помогает обеспечить стабильную работу всей энергосистемы Москвы, включающей 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих центров и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций. При этом постоянно снижается потребление энергоресурсов", - добавил мэр.
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Сергей Собянин
В Москве модернизируют четыре ТЭЦ, сообщил Собянин

Собянин: четыре ТЭЦ и две исторические подстанции модернизируют в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре ТЭЦ и две исторические подстанции модернизируют и реконструируют в Москве, также до конца 2025 года планируется обновить больше 350 километров кабельных линий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В этом году мы сосредоточены на повышении эффективности и безопасности энергосистемы, создании дополнительных резервов мощности. Для этого проводим масштабные работы: модернизацию четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25), что позволит продлить срок службы оборудования и снизить удельный расход топлива; реконструкцию двух исторических подстанций - "Центральной" и "Раушской" и одной в ТиНАО - "Лебедево", - написал Собянин.
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Он отметил, что уже закончены работы по реконструкции подстанции "Гольяново" и замене кабельных линий под Москвой-рекой, проложенных 70 лет назад. До конца года планируется обновить больше 350 километров кабельных линий и проложить свыше 80 километров резервных линий для распределительных и трансформаторных подстанций.
"Модернизируем систему энергоснабжения столицы. Это помогает обеспечить стабильную работу всей энергосистемы Москвы, включающей 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих центров и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций. При этом постоянно снижается потребление энергоресурсов", - добавил мэр.
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