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Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов - РИА Новости, 17.06.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:16 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/smolensk-2023312883.html
Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов
Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов - РИА Новости, 17.06.2025
Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов
Завод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области освоил производство высокоэффективных паровых котлов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:16:00+03:00
2025-06-17T13:16:00+03:00
смоленская область
экономика
технологии
василий анохин
пермский край
смоленская область
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Завод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области освоил производство высокоэффективных паровых котлов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Новая линейка продукции будет выпускаться под брендом "Байкал". Первые семь котлов серии уже введены в эксплуатацию у заказчика в Пермском крае, еще три планируется установить на одном из предприятий в Смоленской области. Анохин указал, что специалисты конструкторского бюро завода создали новую линейку за один год. Преимущества серии "Байкал" — высокий КПД, надежность и простота конструкций, низкий уровень вредных выбросов, возможность использовать различные виды углеводородного топлива. Благодаря этим качествам котлы будут стабильным источником пара для промышленных предприятий. Конструкторское бюро "Дорогобужкотломаша" работает над расширением модельного ряда и планирует вдвое увеличить максимальную паропроизводительность котлов серии "Байкал" – с 10 тонн пара в час до 20 тонн. "Поздравляю коллектив завода и конструкторское бюро во главе с Александром Анатольевичем Артамоновым с очередным достижением! Сохранение высокой конкурентоспособности промышленного комплекса — одна из важнейших задач в обеспечении роста экономики региона", — написал Анохин. Он добавил, что правительство области продолжит поддерживать предприятия, чтобы они развивались, улучшали свой технологический задел и повышали благополучие смолян.
https://ria.ru/20250611/anokhin-2022381300.html
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экономика, технологии, василий анохин, пермский край, смоленская область
Смоленская область, Экономика, Технологии, Василий Анохин, Пермский край, Смоленская область
Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов

Смоленский завод "Дорогобужкотломаш" создал высокоэффективные паровые котлы

© Фото : Василий Анохин/TelegramЗавод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области
Завод Дорогобужкотломаш в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Завод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Завод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области освоил производство высокоэффективных паровых котлов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Новая линейка продукции будет выпускаться под брендом "Байкал". Первые семь котлов серии уже введены в эксплуатацию у заказчика в Пермском крае, еще три планируется установить на одном из предприятий в Смоленской области.
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Анохин указал, что специалисты конструкторского бюро завода создали новую линейку за один год. Преимущества серии "Байкал" — высокий КПД, надежность и простота конструкций, низкий уровень вредных выбросов, возможность использовать различные виды углеводородного топлива. Благодаря этим качествам котлы будут стабильным источником пара для промышленных предприятий.
Конструкторское бюро "Дорогобужкотломаша" работает над расширением модельного ряда и планирует вдвое увеличить максимальную паропроизводительность котлов серии "Байкал" – с 10 тонн пара в час до 20 тонн.
"Поздравляю коллектив завода и конструкторское бюро во главе с Александром Анатольевичем Артамоновым с очередным достижением! Сохранение высокой конкурентоспособности промышленного комплекса — одна из важнейших задач в обеспечении роста экономики региона", — написал Анохин.
Он добавил, что правительство области продолжит поддерживать предприятия, чтобы они развивались, улучшали свой технологический задел и повышали благополучие смолян.
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Смоленская областьЭкономикаТехнологииВасилий АнохинПермский крайСмоленская область
 
 
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