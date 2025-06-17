https://ria.ru/20250617/smolensk-2023312883.html

Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов

Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов - РИА Новости, 17.06.2025

Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов

Завод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области освоил производство высокоэффективных паровых котлов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:16:00+03:00

2025-06-17T13:16:00+03:00

2025-06-17T13:16:00+03:00

смоленская область

экономика

технологии

василий анохин

пермский край

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023312170_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c134fecc26ef8c70aaa81298dd478e79.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Завод "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области освоил производство высокоэффективных паровых котлов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Новая линейка продукции будет выпускаться под брендом "Байкал". Первые семь котлов серии уже введены в эксплуатацию у заказчика в Пермском крае, еще три планируется установить на одном из предприятий в Смоленской области. Анохин указал, что специалисты конструкторского бюро завода создали новую линейку за один год. Преимущества серии "Байкал" — высокий КПД, надежность и простота конструкций, низкий уровень вредных выбросов, возможность использовать различные виды углеводородного топлива. Благодаря этим качествам котлы будут стабильным источником пара для промышленных предприятий. Конструкторское бюро "Дорогобужкотломаша" работает над расширением модельного ряда и планирует вдвое увеличить максимальную паропроизводительность котлов серии "Байкал" – с 10 тонн пара в час до 20 тонн. "Поздравляю коллектив завода и конструкторское бюро во главе с Александром Анатольевичем Артамоновым с очередным достижением! Сохранение высокой конкурентоспособности промышленного комплекса — одна из важнейших задач в обеспечении роста экономики региона", — написал Анохин. Он добавил, что правительство области продолжит поддерживать предприятия, чтобы они развивались, улучшали свой технологический задел и повышали благополучие смолян.

https://ria.ru/20250611/anokhin-2022381300.html

https://ria.ru/20250606/aktsiya-2021409362.html

пермский край

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, василий анохин, пермский край, смоленская область