https://ria.ru/20250617/smi-2023247890.html

СМИ: в Тегеране прогремел взрыв

СМИ: в Тегеране прогремел взрыв - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: в Тегеране прогремел взрыв

Звуки взрыва были слышны в столице Ирана, передает агентство Nour News. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:06:00+03:00

2025-06-17T06:06:00+03:00

2025-06-17T06:17:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Звуки взрыва были слышны в столице Ирана, передает агентство Nour News."В Тегеране слышен звук взрыва", - говорится в сообщении агентства.Nour News также опубликовало в своем официальном Telegram-канале видео, на котором, как утверждает это агентство, виден дым, возникший в результате одного из взрывов на востоке Тегерана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023243830.html

https://ria.ru/20250617/kitay-2023243367.html

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в мире, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль