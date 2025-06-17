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Слюсарь поручил установить камеры на полигонах ТКО в Ростовской области

Слюсарь поручил установить камеры на полигонах ТКО в Ростовской области - РИА Новости, 17.06.2025

Слюсарь поручил установить камеры на полигонах ТКО в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что поручил проработать возможность установки камер видеонаблюдения на полигонах ТКО для борьбы с... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:19:00+03:00

2025-06-17T20:19:00+03:00

2025-06-17T20:19:00+03:00

ростовская область

ростовская область

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что поручил проработать возможность установки камер видеонаблюдения на полигонах ТКО для борьбы с пожарами. "Резонансный вопрос от жителей области о возгораниях на мусорных полигонах поднял сегодня на оперативном совещании. Много сообщений поступило из разных частей региона – Шахт, Морозовского, Кагальницкого, Аксайского районов", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь отметил, что проблема возникла не в текущем году, она регулярная и летом обостряется. "Понимаю, что решить ее в один миг не получится, но мы обязаны выработать механизм, который позволит ликвидировать возгорания в самом начале, не давая им перерасти в настоящий пожар", - сообщил глава региона. По его данным, лишь часть полигонов в области оборудована камерами видеонаблюдения, а должны быть все. При этом стоимость оборудования в разы ниже, чем затраты на тушение опасных возгораний. "Поручил своему заместителю Владимиру Ревенко совместно с министерством ЖКХ проработать возможность установки на полигонах камер видеонаблюдения и ограждения вдоль железнодорожного полотна", - добавил Слюсарь.

https://ria.ru/20250605/ischenko-2021059301.html

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ростовская область, юрий слюсарь