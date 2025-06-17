https://ria.ru/20250617/slyshali-2023315767.html

Песков прокомментировал заявления Трампа по Ирану

Песков прокомментировал заявления Трампа по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025

Песков прокомментировал заявления Трампа по Ирану

В Кремле видели и слышали заявления президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху касаемо Ирана, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:29:00+03:00

2025-06-17T13:29:00+03:00

2025-06-17T13:34:00+03:00

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле видели и слышали заявления президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху касаемо Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ситуация тревожная. Конечно же, мы видели и слышали эти заявления", - сказал Песков журналистам, комментируя призыв Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться, а также заявление Нетаньяху о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/posol-2023306771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, в мире