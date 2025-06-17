Налогообложение в России: виды, режимы и выбор системы для бизнеса
© Getty Images / Kseniya OvchinnikovaСистема налогообложения
© Getty Images / Kseniya Ovchinnikova
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Оглавление
- Система налогообложения
- Основные принципы налогообложения
- Основные элементы системы налогообложения
- Объект налогообложения
- Налоговая база
- Налоговая ставка
- Субъект налогообложения
- Налоговые льготы
- Виды систем налогообложения
- Пропорциональная система
- Регрессивная система
- Прогрессивная система
- Специальные налоговые режимы в РФ
- Общая система налогообложения (ОСНО)
- Упрощенная система налогообложения (УСН)
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- Патентная система налогообложения (ПСН)
- Налог на профессиональный доход (НПД)
- Автоматическая система налогообложения (АУСН)
- Как выбрать систему налогообложения для бизнеса
- Совмещение налоговых режимов
- Мнение эксперта
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В России предприниматели могут работать на общей системе налогообложения или воспользоваться одним из специальных режимов. Что это такое, какие виды и ставки применяются, как организации или ИП выбрать форму налогового режима и можно ли их совмещать – советы экспертов в материале РИА Новости.
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Система налогообложения
Налоговая система Российской Федерации регулируется Налоговым кодексом и иными нормативными правовыми актами. Понимание ее основ необходимо как для граждан, так и для предпринимателей: правильный выбор налогового режима и соблюдение обязательств позволяют не только избежать штрафов, но и существенно оптимизировать налоговую нагрузку.
"Система налогообложения — это совокупность налогов, сборов и обязательных платежей, а также принципов, форм и методов их установления, исчисления и уплаты. Она выполняет три ключевые функции: фискальную (сбор доходов в бюджет), регулирующую (влияние на экономику) и распределительную (перераспределение доходов)", — рассказала РИА Новости Елена Зайцева, финансовый директор digital-агентства "Интериум".
В России действует трехуровневая система налогов:
- 1.федеральные налоги: например, НДС, НДФЛ, налог на прибыль;
- 2.региональные налоги: например, налог на имущество организаций, транспортный налог;
- 3.местные налоги: например, земельный налог, налог на имущество физических лиц.
Основные принципы налогообложения
Налоговая система строится на нескольких фундаментальных принципах: обязательности, справедливости, определенности и экономической обоснованности.
Ольга Сулиман, финансовый консультант для бизнеса и предпринимателей, член Палаты Налоговых консультантов РФ поясняет, что для бизнеса эти принципы трансформируются в конкретные действия: своевременная подача отчетности, понимание налоговой базы, использование льгот и выбор подходящего режима.
"Выбор налогового режима, понимание его принципов и грамотное планирование налоговой нагрузки — это не просто часть бухгалтерской рутины. Это основа управляемости, прозрачности и роста компании", — говорит эксперт.
© Getty Images / shih-weiДевушка считает на калькуляторе
© Getty Images / shih-wei
Девушка считает на калькуляторе
Основные элементы системы налогообложения
В российской налоговой системе основные элементы налогообложения закреплены в Налоговом кодексе и представляют собой обязательные компоненты при установлении любого налога. Борис Богоутдинов, кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог", рассказал РИА Новости о главных элементах налогообложения и их особенностях.
Объект налогообложения
Объект налогообложения в России определяется индивидуально для каждого вида налога. Например, для НДС — это реализация товаров и услуг, для налога на имущество — наличие зарегистрированного имущества.
Налоговая база
Налоговая база устанавливается в денежном или натуральном выражении. Законодательно предусмотрены особенности расчета базы по отдельным налогам — например, по НДФЛ учитываются вычеты, а по налогу на прибыль — расходы, признаваемые в целях налогообложения.
Налоговая ставка
Налоговая ставка закрепляется либо в процентном выражении, либо в фиксированной сумме. В большинстве случаев ставки определены на федеральном уровне, однако по некоторым налогам субъекты РФ вправе устанавливать дифференцированные ставки (например, по налогу на имущество организаций).
Субъект налогообложения
Субъекты налогообложения — это физические и юридические лица, а также ИП, имеющие обязанность по уплате налогов. Идентификация субъекта важна для применения режима налогообложения, определения отчетности и доступа к льготам.
Налоговые льготы
Налоговые льготы в России носят целевой и социальный характер, предоставляются определенным категориям налогоплательщиков (например, ветеранам, пенсионерам, резидентам особых экономических зон) и могут выражаться в виде освобождения, пониженных ставок, вычетов и иных преимуществ.
Условия предоставления налоговых льгот могут отличаться от региона к региону. Уточнить актуальную информацию предприниматели могут в территориальных инспекциях Федеральной налоговой службы или в центрах поддержки бизнеса, таких как "Мой бизнес".
"В 2025 году для бизнеса сохраняется ряд актуальных налоговых преференций, направленных на снижение финансовой нагрузки и поддержку отдельных видов деятельности, — говорит Ольга Сулиман. — Так, для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) предусмотрена пониженная ставка страховых взносов. При превышении выплат сотрудникам уровня в 1,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), субъекты МСП вправе применять льготную ставку 15%. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей.
Виды систем налогообложения
В российской практике применяются различные виды систем налогообложения в зависимости от способа установления налоговой ставки: пропорциональная, прогрессивная и регрессивная. Особенности каждого типа перечислил Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог", кандидат экономических наук.
Пропорциональная система
Пропорциональная система предполагает единую ставку налога независимо от величины налоговой базы. Она является доминирующей в российской налоговой системе и используется, в частности, при уплате НДФЛ по ставке 13% для большинства физических лиц – налоговых резидентов, а также по таким налогам, как НДС и налог на прибыль организаций. Преимущество пропорциональной системы — ее простота и предсказуемость, однако она не учитывает различия в уровне доходов налогоплательщиков.
Регрессивная система
Регрессивная система характеризуется снижением налоговой ставки при росте налоговой базы. В России она не применяется в явном виде, поскольку противоречит принципу справедливости, закрепленному в ст. 3 Налогового кодекса РФ. Однако отдельные элементы регрессии могут проявляться в косвенной форме — например, в системе фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, где при росте дохода фактическая налоговая нагрузка в процентном выражении снижается. Такие скрытые формы регрессии вызывают споры относительно справедливости налогового бремени в разных социальных группах.
© Getty Images / krisanapong detraphiphatДевушка проверяет документы
© Getty Images / krisanapong detraphiphat
Девушка проверяет документы
Прогрессивная система
Прогрессивная система, напротив, предусматривает увеличение налоговой ставки по мере роста налоговой базы, чаще всего — доходов. В России такой механизм был введен с 2021 года: для физических лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ставка НДФЛ повышается с 13% до 15%.
Этот шаг отражает стремление к большей социальной справедливости в налоговой политике, но при этом остается ограниченным по масштабам применения. Прогрессивное налогообложение способствует перераспределению доходов, однако усложняет налоговое администрирование и может снижать стимулы к получению и декларированию высоких доходов. С 2025 года элементы прогрессивной шкалы введены и в России:
- доходы выше 2,4 млн рублей в год облагаются по ставке 15%
- выше 5 млн 18%
- выше 20 млн 20%
- свыше 50 млн 22%
"Российская система налогообложения преимущественно базируется на пропорциональной модели с ограниченными элементами прогрессии и отсутствием прямого применения регрессивной шкалы. Законодатель стремится соблюдать баланс между простотой администрирования и принципами социальной справедливости", — уточняет эксперт Борис Богоутдинов.
Специальные налоговые режимы в РФ
В России предприниматели могут работать на общей системе налогообложения (ОСНО) или воспользоваться одним из специальных режимов: упрощенной системой (УСН), патентом (ПСН), единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН), налогом на профессиональный доход (НПД), а с недавнего времени — и автоматизированной системой (АУСН). Ольга Сулиман рассказала их особенности.
Общая система налогообложения (ОСНО)
ОСНО — это базовый режим, на котором работают большинство крупных компаний. Он предполагает расчет и уплату налога на прибыль, НДС, налога на имущество и ряда других обязательных платежей. Такая система требует серьезной отчетности и часто — отдельного бухгалтера.
Однако у нее есть важное преимущество: возможность работать с НДС и строить цепочки поставок с крупным бизнесом или госзаказом.
"Для компаний, ориентированных на В2В или экспортно-импортные операции, ОСНО — единственный разумный вариант. Но если бизнес работает с физическими лицами и не нуждается в возврате НДС, то есть смысл искать более простые решения", — отмечает Ольга Сулиман.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
В последние годы стала стандартом для малого бизнеса. Она позволяет выбрать один из двух вариантов: платить 6% с выручки или 15% с разницы между доходами и расходами.
Эксперт Ольга Сулиман поясняет, что предпринимателю с доходом до 60 миллионов рублей не нужно сдавать НДС-отчетность, меньше риск попасть под налоговую проверку, а отчетность — упрощена до минимума. Однако и здесь не все так просто: при превышении лимита выручки придется перейти на общую систему, а при плохом учете расходов — ставка 15% может оказаться менее выгодной, чем фиксированные 6%.
Предприниматели, впервые зарегистрировавшие бизнес и выбравшие упрощенную систему налогообложения, могут воспользоваться налоговыми каникулами (на два налоговых периода).
© Getty Images / TippapattМужчина делает записи в блокнот
© Getty Images / Tippapatt
Мужчина делает записи в блокнот
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Единый сельскохозяйственный налог — один из льготных режимов налогообложения, который применяют производители сельхозтоваров в сфере растениеводства, животноводства, сельского и лесного хозяйства.
Доходы от реализации произведенной продукции или от деятельности в данных областях таких организаций составляют не менее 70% от общего дохода. Они платят единый налог по льготной ставке — всего 6 %, региональные власти могут снизить ее до 0 %. При этом плательщики сельхозналога освобождены от других платежей, например, организации — от налога на прибыль, налога на имущество организаций, если имущество используется для производства и оказания сельскохозяйственных услуг.
Патентная система налогообложения (ПСН)
Патентная система подходит индивидуальным предпринимателям, работающим в определенных сферах: от услуг и торговли до репетиторства. Налог выплачивается в виде фиксированной суммы, зависящей от региона и вида деятельности. Здесь почти нет отчетности и не требуется кассовая дисциплина — для малого бизнеса это огромный плюс.
Однако у патента есть ограничения: только для ИП, лимит по численности сотрудников и невозможность применять при работе с юридическими лицами в некоторых сферах.
Налог на профессиональный доход (НПД)
Налог на профессиональный доход (или режим "самозанятых") — самый "мягкий" режим, не требующий даже ИП-статуса. Подходит для специалистов, работающих без сотрудников: фотографов, консультантов, тренеров. Ставка — всего 4–6% от дохода. Однако выручка ограничена 2,4 миллиона рублей в год, и вести бизнес с масштабом на этом режиме нельзя.
Автоматическая система налогообложения (АУСН)
Автоматическая упрощенная система налогообложения (АУСН) — экспериментальный режим, доступный в отдельных субъектах РФ, где власти приняли закон об АУСН. Список таких регионов есть на сайте ФНС. Плательщики могут выбрать один из двух объектов налогообложения, но с повышенной ставкой:
- "доходы" со ставкой 8%;
- "доходы минус расходы" со ставкой 20% и минимальным налогом 3% от доходов.
Позволяет автоматически рассчитывать и уплачивать налоги через сервисы ФНС.
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Как выбрать систему налогообложения для бизнеса
По словам заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, профессора Дмитрия Ряховского, в части реализации регулирующей функции налогов в целях стимулирования развития малого предпринимательства созданы условия в виде многочисленных специальных режимов налогообложения. Предприниматель может выбрать для себя наиболее оптимальный и эффективный режим, в зависимости от специфики деятельности, который позволит в комфортном режиме уплачивать налоги.
"Особо следует отметить, что с января 2025 года введена обязанность по уплате НДС для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообложения в случае достижения выручки в 60 миллионов рублей за налоговый период. Это позволяет решить одну из ключевых проблем: роста и развития бизнеса и плавного перехода на общий режим налогообложения по мере развития бизнеса, что позволит избежать типичных ошибок в виде дробления бизнеса, а для тех, у кого признаки дробления бизнеса уже имели место быть — проведена амнистия по дроблению, и в случае обеления бизнеса с 2025 года налоговая служба не будет предъявлять претензий за периоды 2022-2024 годов, что позволит не только сохранить бизнес, но и обеспечить необходимую и понятную динамику его развития", — говорит эксперт.
При выборе налогового режима Елена Зайцева советует учитывать:
- вид и масштаб деятельности;
- объем и структуру доходов и расходов;
- количество сотрудников;
- предпочтения контрагентов (например, по НДС);
- региональные особенности (налоговые льготы).
Анализ возможных налоговых нагрузок на старте бизнеса помогает избежать лишних затрат. Также важно учитывать требования к отчетности, кассовой дисциплине и наличию онлайн-касс.
"Предприниматели часто совершают одну из двух ошибок: либо выбирают самый "простой" режим, не рассчитывая реальную нагрузку, либо остаются на ОСНО по привычке, переплачивая налоги и усложняя себе отчетность, — отмечает Ольга Сулиман. — Выбор должен опираться не на эмоции, а на цифры: тип клиентов, маржинальность бизнеса, структура расходов, планы на масштабирование. Например, если расходы высокие и легко документируются — выгоднее УСН 15%. Если большинство клиентов — физлица, которым не нужен НДС, а объемы невелики — подойдёт УСН 6%, патент или даже самозанятость. Правильный выбор — это тот, который снижает издержки, упрощает администрирование и не мешает развиваться".
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Совмещение налоговых режимов
Совмещение налоговых режимов в Российской Федерации представляет собой законодательно установленную возможность применения одним налогоплательщиком сразу нескольких систем налогообложения при соблюдении определенных условий. Это актуально, прежде всего, для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих разноплановую хозяйственную деятельность, в рамках которой одни виды операций могут облагаться налогами по специальным режимам, а другие — по общей системе налогообложения.
"Наиболее типичная форма совмещения — это одновременное применение общей системы налогообложения (ОСНО) и специального режима, такого как упрощённая система налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), по различным видам деятельности или по разным обособленным подразделениям. Также допускается совмещение УСН и режима налогообложения по НПД (налог на профессиональный доход), но только при условии, что ИП использует НПД исключительно для отдельных видов деятельности, не связанных с предпринимательством в рамках УСН", — отмечает Борис Богоутдинов.
Ключевым требованием, по словам эксперта, является раздельный учет доходов и расходов по каждому из совмещаемых режимов, а также правильное документирование операций, чтобы избежать перекрестного налогообложения и претензий со стороны налоговых органов. Например, если часть бизнеса ведется на УСН (6% с доходов), а другая часть — на ОСНО, необходимо обеспечить раздельное отражение выручки, налоговой базы по НДС и прибыли, а также отчетность по каждому режиму в установленной форме и в установленные сроки.
© Getty Images / Nico De Pasquale PhotographyМужчина разбирается с документами
© Getty Images / Nico De Pasquale Photography
Мужчина разбирается с документами
Отдельного внимания заслуживает ситуация с вмененным налогообложением (ЕНВД), которое было отменено с 2021 года, но ранее широко применялось в совмещении с ОСНО или УСН. После отмены ЕНВД многие налогоплательщики перешли на совмещение УСН и патентной системы налогообложения (ПСН), где также необходимо вести раздельный учет и соблюдать ограничения по видам деятельности, установленным для применения патента.
"Совмещение не является правом для всех — существуют ограничения по видам деятельности, численности персонала, объёму доходов и структуре собственности, при нарушении которых применение специального режима становится невозможным. Кроме того, при совмещении необходимо учитывать налоговые последствия в части НДС: если один из видов деятельности облагается НДС (например, в рамках ОСНО), то налогоплательщик теряет право на освобождение от уплаты НДС по всей организации, даже если другая часть деятельности осуществляется в рамках УСН", — поясняет Борис Богоутдинов.
Эксперт отмечает, что неправильное совмещение, отсутствие раздельного учета или несоблюдение лимитов может повлечь доначисление налогов, штрафы и пени, поэтому требует внимательного правового и бухгалтерского сопровождения.
Мнение эксперта
Владение базовыми знаниями о налоговой системе России, безусловно, неотъемлемое условие эффективного ведения бизнеса. По словам Ольги Сулиман, своевременный выбор подходящего режима налогообложения и соблюдение налоговой дисциплины позволяют не только сократить затраты, но и обеспечить правовую безопасность бизнеса.
По мнению Елены Зайцевой, одна из распространенных ошибок начинающих предпринимателей — выбор режима "по умолчанию", без анализа финансовой модели бизнеса. Например, использование УСН "доходы" при значительных расходах может привести к переплате налогов.
Нужно быть всегда готовым:
- регулярно пересматривать применяемый режим, стремиться к гибкости;
- внимательно следить за изменениями законодательства, чтобы не оказаться в неприятной ситуации;
- использовать цифровые сервисы ФНС для расчета и уплаты налогов: если можно облегчить собственную жизнь, то нельзя от таких инструментов отказываться.
Рациональный подход к налогообложению снижает риски, облегчает ведение бизнеса и способствует его устойчивому развитию.
"Налоговая стратегия — это финансовая стратегия компании. Именно она определяет, сколько денег остается в бизнесе и насколько он устойчив к внешним угрозам. Предпринимателю важно не просто "платить налоги", а управлять ими: просчитывать, планировать, выбирать режим с учётом модели бизнеса и адаптировать его по мере роста, — говорит Ольга Сулиман. — В условиях ужесточения контроля и цифровизации налоговой службы, отсутствие системного подхода к налогообложению становится фактором риска. Но грамотное построение налоговой модели — это преимущество, позволяющее бизнесу не только избежать проблем с ФНС, но и увеличить свою финансовую эффективность".
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