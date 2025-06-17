https://ria.ru/20250617/sistema-nalogoblozheniya-v-rossii-2023414986.html

Налогообложение в России: виды, режимы и выбор системы для бизнеса

Система налогообложения: что это такое, какие виды и налоговые режимы бывают

Налогообложение в России: виды, режимы и выбор системы для бизнеса

В России предприниматели могут работать на общей системе налогообложения или воспользоваться одним из специальных режимов. Что это такое, какие виды и ставки... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:36:00+03:00

2025-06-17T20:36:00+03:00

2025-06-17T20:36:00+03:00

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В России предприниматели могут работать на общей системе налогообложения или воспользоваться одним из специальных режимов. Что это такое, какие виды и ставки применяются, как организации или ИП выбрать форму налогового режима и можно ли их совмещать – советы экспертов в материале РИА Новости.Система налогообложенияНалоговая система Российской Федерации регулируется Налоговым кодексом и иными нормативными правовыми актами. Понимание ее основ необходимо как для граждан, так и для предпринимателей: правильный выбор налогового режима и соблюдение обязательств позволяют не только избежать штрафов, но и существенно оптимизировать налоговую нагрузку."Система налогообложения — это совокупность налогов, сборов и обязательных платежей, а также принципов, форм и методов их установления, исчисления и уплаты. Она выполняет три ключевые функции: фискальную (сбор доходов в бюджет), регулирующую (влияние на экономику) и распределительную (перераспределение доходов)", — рассказала РИА Новости Елена Зайцева, финансовый директор digital-агентства "Интериум".В России действует трехуровневая система налогов:Основные принципы налогообложенияНалоговая система строится на нескольких фундаментальных принципах: обязательности, справедливости, определенности и экономической обоснованности.Ольга Сулиман, финансовый консультант для бизнеса и предпринимателей, член Палаты Налоговых консультантов РФ поясняет, что для бизнеса эти принципы трансформируются в конкретные действия: своевременная подача отчетности, понимание налоговой базы, использование льгот и выбор подходящего режима."Выбор налогового режима, понимание его принципов и грамотное планирование налоговой нагрузки — это не просто часть бухгалтерской рутины. Это основа управляемости, прозрачности и роста компании", — говорит эксперт.Основные элементы системы налогообложенияВ российской налоговой системе основные элементы налогообложения закреплены в Налоговом кодексе и представляют собой обязательные компоненты при установлении любого налога. Борис Богоутдинов, кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог", рассказал РИА Новости о главных элементах налогообложения и их особенностях.Объект налогообложенияОбъект налогообложения в России определяется индивидуально для каждого вида налога. Например, для НДС — это реализация товаров и услуг, для налога на имущество — наличие зарегистрированного имущества.Налоговая базаНалоговая база устанавливается в денежном или натуральном выражении. Законодательно предусмотрены особенности расчета базы по отдельным налогам — например, по НДФЛ учитываются вычеты, а по налогу на прибыль — расходы, признаваемые в целях налогообложения.Налоговая ставкаНалоговая ставка закрепляется либо в процентном выражении, либо в фиксированной сумме. В большинстве случаев ставки определены на федеральном уровне, однако по некоторым налогам субъекты РФ вправе устанавливать дифференцированные ставки (например, по налогу на имущество организаций).Субъект налогообложенияСубъекты налогообложения — это физические и юридические лица, а также ИП, имеющие обязанность по уплате налогов. Идентификация субъекта важна для применения режима налогообложения, определения отчетности и доступа к льготам.Налоговые льготыНалоговые льготы в России носят целевой и социальный характер, предоставляются определенным категориям налогоплательщиков (например, ветеранам, пенсионерам, резидентам особых экономических зон) и могут выражаться в виде освобождения, пониженных ставок, вычетов и иных преимуществ.Условия предоставления налоговых льгот могут отличаться от региона к региону. Уточнить актуальную информацию предприниматели могут в территориальных инспекциях Федеральной налоговой службы или в центрах поддержки бизнеса, таких как "Мой бизнес"."В 2025 году для бизнеса сохраняется ряд актуальных налоговых преференций, направленных на снижение финансовой нагрузки и поддержку отдельных видов деятельности, — говорит Ольга Сулиман. — Так, для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) предусмотрена пониженная ставка страховых взносов. При превышении выплат сотрудникам уровня в 1,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), субъекты МСП вправе применять льготную ставку 15%. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей.Виды систем налогообложенияВ российской практике применяются различные виды систем налогообложения в зависимости от способа установления налоговой ставки: пропорциональная, прогрессивная и регрессивная. Особенности каждого типа перечислил Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог", кандидат экономических наук.Пропорциональная системаПропорциональная система предполагает единую ставку налога независимо от величины налоговой базы. Она является доминирующей в российской налоговой системе и используется, в частности, при уплате НДФЛ по ставке 13% для большинства физических лиц – налоговых резидентов, а также по таким налогам, как НДС и налог на прибыль организаций. Преимущество пропорциональной системы — ее простота и предсказуемость, однако она не учитывает различия в уровне доходов налогоплательщиков.Регрессивная системаРегрессивная система характеризуется снижением налоговой ставки при росте налоговой базы. В России она не применяется в явном виде, поскольку противоречит принципу справедливости, закрепленному в ст. 3 Налогового кодекса РФ. Однако отдельные элементы регрессии могут проявляться в косвенной форме — например, в системе фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, где при росте дохода фактическая налоговая нагрузка в процентном выражении снижается. Такие скрытые формы регрессии вызывают споры относительно справедливости налогового бремени в разных социальных группах.Прогрессивная системаПрогрессивная система, напротив, предусматривает увеличение налоговой ставки по мере роста налоговой базы, чаще всего — доходов. В России такой механизм был введен с 2021 года: для физических лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ставка НДФЛ повышается с 13% до 15%.Этот шаг отражает стремление к большей социальной справедливости в налоговой политике, но при этом остается ограниченным по масштабам применения. Прогрессивное налогообложение способствует перераспределению доходов, однако усложняет налоговое администрирование и может снижать стимулы к получению и декларированию высоких доходов. С 2025 года элементы прогрессивной шкалы введены и в России:"Российская система налогообложения преимущественно базируется на пропорциональной модели с ограниченными элементами прогрессии и отсутствием прямого применения регрессивной шкалы. Законодатель стремится соблюдать баланс между простотой администрирования и принципами социальной справедливости", — уточняет эксперт Борис Богоутдинов.Специальные налоговые режимы в РФВ России предприниматели могут работать на общей системе налогообложения (ОСНО) или воспользоваться одним из специальных режимов: упрощенной системой (УСН), патентом (ПСН), единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН), налогом на профессиональный доход (НПД), а с недавнего времени — и автоматизированной системой (АУСН). Ольга Сулиман рассказала их особенности.Общая система налогообложения (ОСНО)ОСНО — это базовый режим, на котором работают большинство крупных компаний. Он предполагает расчет и уплату налога на прибыль, НДС, налога на имущество и ряда других обязательных платежей. Такая система требует серьезной отчетности и часто — отдельного бухгалтера.Однако у нее есть важное преимущество: возможность работать с НДС и строить цепочки поставок с крупным бизнесом или госзаказом."Для компаний, ориентированных на В2В или экспортно-импортные операции, ОСНО — единственный разумный вариант. Но если бизнес работает с физическими лицами и не нуждается в возврате НДС, то есть смысл искать более простые решения", — отмечает Ольга Сулиман.Упрощенная система налогообложения (УСН)В последние годы стала стандартом для малого бизнеса. Она позволяет выбрать один из двух вариантов: платить 6% с выручки или 15% с разницы между доходами и расходами.Эксперт Ольга Сулиман поясняет, что предпринимателю с доходом до 60 миллионов рублей не нужно сдавать НДС-отчетность, меньше риск попасть под налоговую проверку, а отчетность — упрощена до минимума. Однако и здесь не все так просто: при превышении лимита выручки придется перейти на общую систему, а при плохом учете расходов — ставка 15% может оказаться менее выгодной, чем фиксированные 6%.Предприниматели, впервые зарегистрировавшие бизнес и выбравшие упрощенную систему налогообложения, могут воспользоваться налоговыми каникулами (на два налоговых периода).Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)Единый сельскохозяйственный налог — один из льготных режимов налогообложения, который применяют производители сельхозтоваров в сфере растениеводства, животноводства, сельского и лесного хозяйства.Доходы от реализации произведенной продукции или от деятельности в данных областях таких организаций составляют не менее 70% от общего дохода. Они платят единый налог по льготной ставке — всего 6 %, региональные власти могут снизить ее до 0 %. При этом плательщики сельхозналога освобождены от других платежей, например, организации — от налога на прибыль, налога на имущество организаций, если имущество используется для производства и оказания сельскохозяйственных услуг.Патентная система налогообложения (ПСН)Патентная система подходит индивидуальным предпринимателям, работающим в определенных сферах: от услуг и торговли до репетиторства. Налог выплачивается в виде фиксированной суммы, зависящей от региона и вида деятельности. Здесь почти нет отчетности и не требуется кассовая дисциплина — для малого бизнеса это огромный плюс.Однако у патента есть ограничения: только для ИП, лимит по численности сотрудников и невозможность применять при работе с юридическими лицами в некоторых сферах.Налог на профессиональный доход (НПД)Налог на профессиональный доход (или режим "самозанятых") — самый "мягкий" режим, не требующий даже ИП-статуса. Подходит для специалистов, работающих без сотрудников: фотографов, консультантов, тренеров. Ставка — всего 4–6% от дохода. Однако выручка ограничена 2,4 миллиона рублей в год, и вести бизнес с масштабом на этом режиме нельзя.Автоматическая система налогообложения (АУСН)Автоматическая упрощенная система налогообложения (АУСН) — экспериментальный режим, доступный в отдельных субъектах РФ, где власти приняли закон об АУСН. Список таких регионов есть на сайте ФНС. Плательщики могут выбрать один из двух объектов налогообложения, но с повышенной ставкой:Позволяет автоматически рассчитывать и уплачивать налоги через сервисы ФНС.Как выбрать систему налогообложения для бизнесаПо словам заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, профессора Дмитрия Ряховского, в части реализации регулирующей функции налогов в целях стимулирования развития малого предпринимательства созданы условия в виде многочисленных специальных режимов налогообложения. Предприниматель может выбрать для себя наиболее оптимальный и эффективный режим, в зависимости от специфики деятельности, который позволит в комфортном режиме уплачивать налоги."Особо следует отметить, что с января 2025 года введена обязанность по уплате НДС для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообложения в случае достижения выручки в 60 миллионов рублей за налоговый период. Это позволяет решить одну из ключевых проблем: роста и развития бизнеса и плавного перехода на общий режим налогообложения по мере развития бизнеса, что позволит избежать типичных ошибок в виде дробления бизнеса, а для тех, у кого признаки дробления бизнеса уже имели место быть — проведена амнистия по дроблению, и в случае обеления бизнеса с 2025 года налоговая служба не будет предъявлять претензий за периоды 2022-2024 годов, что позволит не только сохранить бизнес, но и обеспечить необходимую и понятную динамику его развития", — говорит эксперт.При выборе налогового режима Елена Зайцева советует учитывать:Анализ возможных налоговых нагрузок на старте бизнеса помогает избежать лишних затрат. Также важно учитывать требования к отчетности, кассовой дисциплине и наличию онлайн-касс."Предприниматели часто совершают одну из двух ошибок: либо выбирают самый "простой" режим, не рассчитывая реальную нагрузку, либо остаются на ОСНО по привычке, переплачивая налоги и усложняя себе отчетность, — отмечает Ольга Сулиман. — Выбор должен опираться не на эмоции, а на цифры: тип клиентов, маржинальность бизнеса, структура расходов, планы на масштабирование. Например, если расходы высокие и легко документируются — выгоднее УСН 15%. Если большинство клиентов — физлица, которым не нужен НДС, а объемы невелики — подойдёт УСН 6%, патент или даже самозанятость. Правильный выбор — это тот, который снижает издержки, упрощает администрирование и не мешает развиваться".Совмещение налоговых режимовСовмещение налоговых режимов в Российской Федерации представляет собой законодательно установленную возможность применения одним налогоплательщиком сразу нескольких систем налогообложения при соблюдении определенных условий. Это актуально, прежде всего, для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих разноплановую хозяйственную деятельность, в рамках которой одни виды операций могут облагаться налогами по специальным режимам, а другие — по общей системе налогообложения."Наиболее типичная форма совмещения — это одновременное применение общей системы налогообложения (ОСНО) и специального режима, такого как упрощённая система налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), по различным видам деятельности или по разным обособленным подразделениям. Также допускается совмещение УСН и режима налогообложения по НПД (налог на профессиональный доход), но только при условии, что ИП использует НПД исключительно для отдельных видов деятельности, не связанных с предпринимательством в рамках УСН", — отмечает Борис Богоутдинов.Ключевым требованием, по словам эксперта, является раздельный учет доходов и расходов по каждому из совмещаемых режимов, а также правильное документирование операций, чтобы избежать перекрестного налогообложения и претензий со стороны налоговых органов. Например, если часть бизнеса ведется на УСН (6% с доходов), а другая часть — на ОСНО, необходимо обеспечить раздельное отражение выручки, налоговой базы по НДС и прибыли, а также отчетность по каждому режиму в установленной форме и в установленные сроки.Отдельного внимания заслуживает ситуация с вмененным налогообложением (ЕНВД), которое было отменено с 2021 года, но ранее широко применялось в совмещении с ОСНО или УСН. После отмены ЕНВД многие налогоплательщики перешли на совмещение УСН и патентной системы налогообложения (ПСН), где также необходимо вести раздельный учет и соблюдать ограничения по видам деятельности, установленным для применения патента."Совмещение не является правом для всех — существуют ограничения по видам деятельности, численности персонала, объёму доходов и структуре собственности, при нарушении которых применение специального режима становится невозможным. Кроме того, при совмещении необходимо учитывать налоговые последствия в части НДС: если один из видов деятельности облагается НДС (например, в рамках ОСНО), то налогоплательщик теряет право на освобождение от уплаты НДС по всей организации, даже если другая часть деятельности осуществляется в рамках УСН", — поясняет Борис Богоутдинов.Эксперт отмечает, что неправильное совмещение, отсутствие раздельного учета или несоблюдение лимитов может повлечь доначисление налогов, штрафы и пени, поэтому требует внимательного правового и бухгалтерского сопровождения.Мнение экспертаВладение базовыми знаниями о налоговой системе России, безусловно, неотъемлемое условие эффективного ведения бизнеса. По словам Ольги Сулиман, своевременный выбор подходящего режима налогообложения и соблюдение налоговой дисциплины позволяют не только сократить затраты, но и обеспечить правовую безопасность бизнеса.По мнению Елены Зайцевой, одна из распространенных ошибок начинающих предпринимателей — выбор режима "по умолчанию", без анализа финансовой модели бизнеса. Например, использование УСН "доходы" при значительных расходах может привести к переплате налогов.Нужно быть всегда готовым:Рациональный подход к налогообложению снижает риски, облегчает ведение бизнеса и способствует его устойчивому развитию."Налоговая стратегия — это финансовая стратегия компании. Именно она определяет, сколько денег остается в бизнесе и насколько он устойчив к внешним угрозам. Предпринимателю важно не просто "платить налоги", а управлять ими: просчитывать, планировать, выбирать режим с учётом модели бизнеса и адаптировать его по мере роста, — говорит Ольга Сулиман. — В условиях ужесточения контроля и цифровизации налоговой службы, отсутствие системного подхода к налогообложению становится фактором риска. Но грамотное построение налоговой модели — это преимущество, позволяющее бизнесу не только избежать проблем с ФНС, но и увеличить свою финансовую эффективность".

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги