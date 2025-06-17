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На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста - РИА Новости, 17.06.2025
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Туризм
 
09:40 17.06.2025
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На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста
На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста - РИА Новости, 17.06.2025
На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста
Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:40:00+03:00
2025-06-17T09:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "Все зависит от стиля путешествия. В среднем 2-3 тысячи долларов на человека достаточно", - сказал Ранасинхге. Он уточнил, что бюджет может варьироваться: некоторые туристы тратят десятки тысяч долларов, особенно при размещении в премиальных отелях и аренде транспорта высокого класса. По данным туроператоров, в Шри-Ланке действуют как бюджетные, так и роскошные предложения, включая виллы, спа-комплексы и тематические ретриты.
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Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка
На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста

Стоимость отдыха на Шри-Ланке составляет до трех тысяч долларов на человека

© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Pixabay / pasja1000
Пляж Шри-Ланки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге.
«
"Все зависит от стиля путешествия. В среднем 2-3 тысячи долларов на человека достаточно", - сказал Ранасинхге.
Он уточнил, что бюджет может варьироваться: некоторые туристы тратят десятки тысяч долларов, особенно при размещении в премиальных отелях и аренде транспорта высокого класса.
По данным туроператоров, в Шри-Ланке действуют как бюджетные, так и роскошные предложения, включая виллы, спа-комплексы и тематические ретриты.
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