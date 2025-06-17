https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023264129.html

На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста

На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста - РИА Новости, 17.06.2025

На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста

Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:40:00+03:00

2025-06-17T09:40:00+03:00

2025-06-17T09:40:00+03:00

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шри-ланка

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "Все зависит от стиля путешествия. В среднем 2-3 тысячи долларов на человека достаточно", - сказал Ранасинхге. Он уточнил, что бюджет может варьироваться: некоторые туристы тратят десятки тысяч долларов, особенно при размещении в премиальных отелях и аренде транспорта высокого класса. По данным туроператоров, в Шри-Ланке действуют как бюджетные, так и роскошные предложения, включая виллы, спа-комплексы и тематические ретриты.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, шри-ланка