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На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста
На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста - РИА Новости, 17.06.2025
На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста
Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:40:00+03:00
2025-06-17T09:40:00+03:00
2025-06-17T09:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем составляет от 2 до 3 тысяч долларов на человека, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "Все зависит от стиля путешествия. В среднем 2-3 тысячи долларов на человека достаточно", - сказал Ранасинхге. Он уточнил, что бюджет может варьироваться: некоторые туристы тратят десятки тысяч долларов, особенно при размещении в премиальных отелях и аренде транспорта высокого класса. По данным туроператоров, в Шри-Ланке действуют как бюджетные, так и роскошные предложения, включая виллы, спа-комплексы и тематические ретриты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шри-ланка
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка
На Шри-Ланке назвали среднюю стоимость отдыха для туриста
Стоимость отдыха на Шри-Ланке составляет до трех тысяч долларов на человека