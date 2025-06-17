https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023259080.html
Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой
Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой - РИА Новости, 17.06.2025
Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой
Власти Шри-Ланки проводят переговоры с отельерами, чтобы снизить цены на размещение для россиян зимой, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:49:00+03:00
2025-06-17T08:49:00+03:00
2025-06-17T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки проводят переговоры с отельерами, чтобы снизить цены на размещение для россиян зимой, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге. "После пандемии цены были очень низкими — туристов не было. Но по мере восстановления экономики спрос вырос, и цены начали расти.... Сейчас идут переговоры с отельерами, чтобы снизить цены для россиян в зимнем сезоне. Так что понижение цен возможно — все зависит от спроса и предложения.", — сказал Ранасинхге. Он уточнил, что государство не регулирует стоимость размещения, но учитывает обращения туроператоров и стремится сделать отдых для россиян более доступным.
https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023258405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шри-ланка
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка
Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой
Шри-Ланка ведет переговоры с отельерами о снижении цен для россиян зимой
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки проводят переговоры с отельерами, чтобы снизить цены на размещение для россиян зимой, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге.
"После пандемии цены были очень низкими — туристов не было. Но по мере восстановления экономики спрос вырос, и цены начали расти.... Сейчас идут переговоры с отельерами, чтобы снизить цены для россиян в зимнем сезоне. Так что понижение цен возможно — все зависит от спроса и предложения.", — сказал Ранасинхге.
Он уточнил, что государство не регулирует стоимость размещения, но учитывает обращения туроператоров и стремится сделать отдых для россиян более доступным.