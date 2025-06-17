https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023259080.html

Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой

Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой - РИА Новости, 17.06.2025

Шри-Ланка хочет снизить цены на размещение для россиян зимой

Власти Шри-Ланки проводят переговоры с отельерами, чтобы снизить цены на размещение для россиян зимой, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:49:00+03:00

2025-06-17T08:49:00+03:00

2025-06-17T08:49:00+03:00

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шри-ланка

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки проводят переговоры с отельерами, чтобы снизить цены на размещение для россиян зимой, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге. "После пандемии цены были очень низкими — туристов не было. Но по мере восстановления экономики спрос вырос, и цены начали расти.... Сейчас идут переговоры с отельерами, чтобы снизить цены для россиян в зимнем сезоне. Так что понижение цен возможно — все зависит от спроса и предложения.", — сказал Ранасинхге. Он уточнил, что государство не регулирует стоимость размещения, но учитывает обращения туроператоров и стремится сделать отдых для россиян более доступным.

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шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, шри-ланка