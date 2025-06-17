https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023258405.html

Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы

Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы - РИА Новости, 17.06.2025

Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы

Российские туристы тратят в среднем около 200 долларов в день на Шри-Ланке, это больше, чем тратят другие иностранные гости, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:42:00+03:00

2025-06-17T08:42:00+03:00

2025-06-17T08:42:00+03:00

туризм

новости - туризм

шри-ланка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752662166_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1806e3dbd82aee29e7264b21855dc292.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские туристы тратят в среднем около 200 долларов в день на Шри-Ланке, это больше, чем тратят другие иностранные гости, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "По нашим оценкам, российские туристы тратят около 200 долларов в день — больше, чем средний показатель по стране в 180 (долларов - ред.)", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что россияне чаще выбирают премиальные услуги, оздоровление, серфинг и другие активные развлечения, что делает их экономически выгодными для страны.

https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023255652.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, шри-ланка