https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023258405.html
Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы
Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы - РИА Новости, 17.06.2025
Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы
Российские туристы тратят в среднем около 200 долларов в день на Шри-Ланке, это больше, чем тратят другие иностранные гости, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:42:00+03:00
2025-06-17T08:42:00+03:00
2025-06-17T08:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские туристы тратят в среднем около 200 долларов в день на Шри-Ланке, это больше, чем тратят другие иностранные гости, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "По нашим оценкам, российские туристы тратят около 200 долларов в день — больше, чем средний показатель по стране в 180 (долларов - ред.)", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что россияне чаще выбирают премиальные услуги, оздоровление, серфинг и другие активные развлечения, что делает их экономически выгодными для страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, шри-ланка
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка
Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы
МИД Шри-Ланки: российские туристы тратят в среднем около 200 долларов в день
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские туристы тратят в среднем около 200 долларов в день на Шри-Ланке, это больше, чем тратят другие иностранные гости, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге.
"По нашим оценкам, российские туристы тратят около 200 долларов в день — больше, чем средний показатель по стране в 180 (долларов - ред.)", — сказал Ранасинхге.
Он отметил, что россияне чаще выбирают премиальные услуги, оздоровление, серфинг и другие активные развлечения, что делает их экономически выгодными для страны.