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Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году - РИА Новости, 17.06.2025
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Туризм
 
08:12 17.06.2025
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Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году
Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году - РИА Новости, 17.06.2025
Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году
Власти Шри-Ланки надеются, что в 2025 году страну посетят не менее 3 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:12:00+03:00
2025-06-17T08:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки надеются, что в 2025 году страну посетят не менее 3 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "В прошлом году Шри-Ланку посетили 2,1 миллиона человек. В этом году наша цель — 3 миллиона", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что страна стремится увеличить средние траты туриста с 180 до 200 долларов в день, а также активно развивает сегмент премиального отдыха, включая роскошные объекты размещения и брендинг городов. Замминистра добавил, что Шри-Ланка фокусируется на рынках Индии и России, активно сотрудничая с туроператорами.
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Туризм, Шри-Ланка, Индия, Россия, Новости - Туризм
Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году

МИД Шри-Ланки: в 2025 году страну посетят около трех миллионов туристов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНа побережье острова Шри-Ланки
На побережье острова Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки надеются, что в 2025 году страну посетят не менее 3 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге.
«
"В прошлом году Шри-Ланку посетили 2,1 миллиона человек. В этом году наша цель — 3 миллиона", — сказал Ранасинхге.
Он отметил, что страна стремится увеличить средние траты туриста с 180 до 200 долларов в день, а также активно развивает сегмент премиального отдыха, включая роскошные объекты размещения и брендинг городов.
Замминистра добавил, что Шри-Ланка фокусируется на рынках Индии и России, активно сотрудничая с туроператорами.
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