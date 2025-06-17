https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023255652.html

Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году

Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году - РИА Новости, 17.06.2025

Шри-Ланка рассчитывает на три миллиона туристов в 2025 году

Власти Шри-Ланки надеются, что в 2025 году страну посетят не менее 3 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:12:00+03:00

2025-06-17T08:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки надеются, что в 2025 году страну посетят не менее 3 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "В прошлом году Шри-Ланку посетили 2,1 миллиона человек. В этом году наша цель — 3 миллиона", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что страна стремится увеличить средние траты туриста с 180 до 200 долларов в день, а также активно развивает сегмент премиального отдыха, включая роскошные объекты размещения и брендинг городов. Замминистра добавил, что Шри-Ланка фокусируется на рынках Индии и России, активно сотрудничая с туроператорами.

https://ria.ru/20250617/mid-2023254829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шри-ланка, индия, россия, новости - туризм