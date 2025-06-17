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Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 17.06.2025
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07:39 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shoygu-2023253762.html
Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с председателем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:39:00+03:00
2025-06-17T07:39:00+03:00
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
владимир путин
сергей шойгу
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР", - говорится в сообщении.
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пхеньян
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россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, сергей шойгу, ким чен ын
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян

Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян, ожидаются переговоры с Ким Чен Ыном

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР", - говорится в сообщении.
Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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00:15
 
РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинСергей ШойгуКим Чен Ын
 
 
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