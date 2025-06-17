https://ria.ru/20250617/shoygu-2023253762.html

Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян

Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 17.06.2025

Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с председателем... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:39:00+03:00

2025-06-17T07:39:00+03:00

2025-06-17T07:39:00+03:00

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

владимир путин

сергей шойгу

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/rzhd-2023227903.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, сергей шойгу, ким чен ын