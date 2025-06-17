https://ria.ru/20250617/shojgu-2023384340.html
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:45:00+03:00
2025-06-17T17:45:00+03:00
2025-06-17T17:45:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
сергей шойгу
владимир путин
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхоном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию 6 тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей.
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023346131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР
Шойгу встретился с зампредседателя Центрального военного комитета партии КНДР