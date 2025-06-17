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Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
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17:45 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023384340.html
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:45:00+03:00
2025-06-17T17:45:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
сергей шойгу
владимир путин
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхоном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию 6 тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей.
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023346131.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР

Шойгу  встретился с  зампредседателя Центрального военного  комитета партии КНДР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхоном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию 6 тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне
14:05
 
РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянСергей ШойгуВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
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