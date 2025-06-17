https://ria.ru/20250617/shojgu-2023384340.html

Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР

Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР - РИА Новости, 17.06.2025

Шойгу провел консультации с главой Центрального военного комитета КНДР

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:45:00+03:00

2025-06-17T17:45:00+03:00

2025-06-17T17:45:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

сергей шойгу

владимир путин

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхоном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию 6 тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей.

https://ria.ru/20250617/shojgu-2023346131.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын