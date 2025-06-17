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Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне
Высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил России и КНДР дана в ходе переговоров в Пхеньяне, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:05:00+03:00
2025-06-17T14:05:00+03:00
2025-06-17T15:24:00+03:00
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил России и КНДР дана в ходе переговоров в Пхеньяне, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР. "В очередной раз была дана высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил наших стран, в первую очередь, в ходе совместных действий по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - сказал Шойгу, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне
Шойгу: Россия и КНДР высоко оценили взаимодействие по линии вооруженных сил