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Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне - РИА Новости, 17.06.2025
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14:05 17.06.2025 (обновлено: 15:24 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023346131.html
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне
Высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил России и КНДР дана в ходе переговоров в Пхеньяне, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:05:00+03:00
2025-06-17T15:24:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
сергей шойгу
владимир путин
в мире
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил России и КНДР дана в ходе переговоров в Пхеньяне, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР. "В очередной раз была дана высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил наших стран, в первую очередь, в ходе совместных действий по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - сказал Шойгу, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
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кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Шойгу рассказал о переговорах с северокорейскими представителями в Пхеньяне

Шойгу: Россия и КНДР высоко оценили взаимодействие по линии вооруженных сил

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил России и КНДР дана в ходе переговоров в Пхеньяне, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР.
"В очередной раз была дана высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил наших стран, в первую очередь, в ходе совместных действий по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - сказал Шойгу, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
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РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянСергей ШойгуВладимир ПутинВ мире
 
 
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