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Шойгу надеется на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
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13:53 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023322836.html
Шойгу надеется на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР
Шойгу надеется на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу надеется на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что надеется на возобновление в ближайшем времени авиарейсов между Россией и КНДР, которые не действовали... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:53:00+03:00
2025-06-17T13:53:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что надеется на возобновление в ближайшем времени авиарейсов между Россией и КНДР, которые не действовали больше 30 лет. "Надеюсь, что в ближайшее время полетит первый самолет, которые не ходили больше, теперь уже, 30 лет", - сказал Шойгу журналистам в рамках рабочего визита в КНДР.​
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россия, кндр (северная корея), сергей шойгу
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу
Шойгу надеется на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР

Шойгу рассчитывает на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что надеется на возобновление в ближайшем времени авиарейсов между Россией и КНДР, которые не действовали больше 30 лет.
"Надеюсь, что в ближайшее время полетит первый самолет, которые не ходили больше, теперь уже, 30 лет", - сказал Шойгу журналистам в рамках рабочего визита в КНДР.​
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу
13:50
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Сергей Шойгу
 
 
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