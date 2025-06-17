https://ria.ru/20250617/shojgu-2023322482.html
В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу
В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.06.2025
В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу
Акцент на вопросах безопасности был сделан в ходе переговоров с северокорейской стороной, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:50:00+03:00
2025-06-17T13:50:00+03:00
2025-06-17T13:50:00+03:00
россия
сергей шойгу
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Акцент на вопросах безопасности был сделан в ходе переговоров с северокорейской стороной, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Все перечисленные вопросы находятся в зоне нашего самого пристального внимания. Однако в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности", - сказал журналистам в рамках рабочего визита Шойгу.
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
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россия, сергей шойгу
В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу
Шойгу: в ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на вопросах безопасности