https://ria.ru/20250617/shojgu-2023322482.html

В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу

В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.06.2025

В ходе переговоров с КНДР акцент был сделан на безопасности, заявил Шойгу

Акцент на вопросах безопасности был сделан в ходе переговоров с северокорейской стороной, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:50:00+03:00

2025-06-17T13:50:00+03:00

2025-06-17T13:50:00+03:00

россия

сергей шойгу

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Акцент на вопросах безопасности был сделан в ходе переговоров с северокорейской стороной, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Все перечисленные вопросы находятся в зоне нашего самого пристального внимания. Однако в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности", - сказал журналистам в рамках рабочего визита Шойгу.

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

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2025

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россия, сергей шойгу