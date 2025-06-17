https://ria.ru/20250617/shkoly-2023393793.html

Липецкие парламентарии посетили четыре школы в областном центре

Липецкие парламентарии посетили четыре школы в областном центре - РИА Новости, 17.06.2025

Липецкие парламентарии посетили четыре школы в областном центре

Депутаты Липецкого областного совета депутатов провели совестное выездное заседание двух комитетов, парламентарии посетили четыре школы в Липецке, две из них... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:11:00+03:00

2025-06-17T18:11:00+03:00

2025-06-17T18:11:00+03:00

липецкая область

липецк

липецкая область

липецкий областной совет депутатов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета депутатов провели совестное выездное заседание двух комитетов, парламентарии посетили четыре школы в Липецке, две из них были недавно построены, две – капитально отремонтированы, сообщает пресс-служба облпарламента. В заседании участвовали представители комитетов по экономике и по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи. Первой стала школа в районе Опытной станции. Она рассчитана на 1,5 тысячи учеников. За основу взят воронежский аналог. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения. "На комитете по экономике облсовета взят на контроль вопрос реализации концессионного соглашения. Первоначальная ее стоимость – порядка 2,9 миллиарда рублей. Но ситуация в экономике меняется и стоимость школы выросла. На сегодняшнем этапе мы видим уже почти готовую современную школу. 1 сентября дети придут в самые комфортные условия, будут учиться в одну смену", – приводит пресс-служба слова председателя комитета по экономике Ольги Митрохиной. Школа будет носить имя ученого Константина Циолковского. Она станет вторым корпусом многопрофильного лицея Липецка. Ее направление – инженерно-технологическое. Подано более 950 заявок на обучение. Педагогический штаб укомплектован на 60%. Новая школа №58 тоже начала прием документов на обучение. Здесь будут уделять повышенное внимание естественно-научной сфере: физике, биологии, химии. Школа в микрорайоне Елецкий рассчитана на 1,225 тысячи мест. В школу закуплено новейшее оборудование, в том числе обустроены биологические лаборатории. Здесь предусмотрено несколько спортивных залов разной направленности: универсальный, гимнастический, хореографический. Школа №46 была капитально отремонтирована в прошлом году по программе "Модернизация школьных систем образования". В ней появился полноценный актовый зал. Благоустройство пришкольной территории выполнено за счет регионального бюджета, стоимость работ – 10 миллионов рублей. В этом году на дотации из областной казны запланировано устройство спортивной площадки. У школы №6, которую также осмотрели депутаты, современная спортивная локация появилась раньше, чем здесь начался ремонт. На сегодняшний день сделано 80% работ. Во время ремонтных работ были выявлены сквозные трещины по наружным и внутренним несущим стенам. Это потребовало дополнительных вложений, а сроки работ выросли. Председатель природоохранного комитета облсовета Сергей Волобуев обратил внимание на отсутствие шахмат и пообещал подарить школе на 1 сентября несколько досок. На пленарном заседании депутаты обсудили концессию, возможность ремонта и строительства школ и центров дополнительного образования в старых и новых микрорайонах Липецка и селах области. "Мы осмотрели разные школы. Две – новые – тысячники, одна – крупнейшая в регионе. И очень радует, что все – с определенным профилем. Мы со школьной скамьи растим своих ученых, врачей, химиков, аграриев, которые будут работать на благо Липецкой области и всей нашей страны", – резюмировал вице-спикер регионального парламента Андрей Фролов. В пресс-службе отметили, что до конца 2027 года в регионе построят и отремонтируют 75 учреждений образования. В этом году в работе уже десять школ.

https://ria.ru/20250611/lipetsk-2022224974.html

https://ria.ru/20250610/otchet-2022106563.html

липецк

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецк, липецкая область, липецкий областной совет депутатов