https://ria.ru/20250617/shebekino-2023281276.html

В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль

В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль - РИА Новости, 17.06.2025

В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль

Житель города Шебекино Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:48:00+03:00

2025-06-17T10:48:00+03:00

2025-06-17T10:48:00+03:00

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья. После оказания необходимой помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что у автомобиля пробита крыша. Кроме того, в здании коммерческого объекта повреждены остекление, фасад и входная группа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины