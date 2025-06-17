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В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль
В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль - РИА Новости, 17.06.2025
В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль
Житель города Шебекино Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:48:00+03:00
2025-06-17T10:48:00+03:00
2025-06-17T10:48:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья. После оказания необходимой помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что у автомобиля пробита крыша. Кроме того, в здании коммерческого объекта повреждены остекление, фасад и входная группа.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль
Гладков: житель Шебекино получил ранения при атаке дрона ВСУ на грузовую машину