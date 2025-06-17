https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023438718.html

ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России, заявил Макрон

ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России, заявил Макрон - РИА Новости, 17.06.2025

ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России, заявил Макрон

ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции в отношении РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что президент США Дональд Трамп поддержал их. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:30:00+03:00

2025-06-17T23:30:00+03:00

2025-06-17T23:30:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

эммануэль макрон

дональд трамп

g7

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg

ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции в отношении РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что президент США Дональд Трамп поддержал их. "В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, - это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По его словам, президент США поддержал санкции, "но не хотел действовать в одиночку". По мнению Макрона, для США "стратегически" необходимо решить конфликт на Украине. "Потому что тот, кто позволит Украине капитулировать, потеряет весь авторитет для того, чтобы обеспечить безопасность в любом другом регионе, в особенности в Индо-Тихоокеанском. Так что это стратегический интерес США – продолжать эти усилия вместе с нами так, как мы это обсуждали: санкции и военная поддержка Украины, чтобы вынудить Россию вернуться к переговорам", - сказал он. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии президента США Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению санкций против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023434108.html

https://ria.ru/20250617/makron-2023243668.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, g7, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии