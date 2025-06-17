https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023434108.html

Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина

Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина - РИА Новости, 17.06.2025

Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина

Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную, следует из списков, опубликованным... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:49:00+03:00

2025-06-17T22:49:00+03:00

2025-06-17T23:08:00+03:00

россия

канада

австрия

владимир путин

марк карни

валерий гергиев

российский союз промышленников и предпринимателей

ингосстрах

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную, следует из списков, опубликованным канадским правительством во вторник. Ранее премьер-министр североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Оттава также ввела санкции против ряда организаций, включая Российский союз промышленников и предпринимателей, пивоваренную компанию "Балтика", страховую компанию "Ингосстрах", компанию "Росатом Арктика" и нефтяную компанию "Сургутнефтегаз". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250617/spisok-2023325978.html

https://ria.ru/20250617/administratsija-2023324466.html

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канада

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, канада, австрия, владимир путин, марк карни, валерий гергиев, российский союз промышленников и предпринимателей, ингосстрах, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции, санкции в отношении россии