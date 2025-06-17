https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023434108.html
Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина
Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина - РИА Новости, 17.06.2025
Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина
Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную, следует из списков, опубликованным... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:49:00+03:00
2025-06-17T22:49:00+03:00
2025-06-17T23:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную, следует из списков, опубликованным канадским правительством во вторник. Ранее премьер-министр североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Оттава также ввела санкции против ряда организаций, включая Российский союз промышленников и предпринимателей, пивоваренную компанию "Балтика", страховую компанию "Ингосстрах", компанию "Росатом Арктика" и нефтяную компанию "Сургутнефтегаз". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250617/spisok-2023325978.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, австрия, владимир путин, марк карни, валерий гергиев, российский союз промышленников и предпринимателей, ингосстрах, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции, санкции в отношении россии
Россия, Канада, Австрия, Владимир Путин, Марк Карни, Валерий Гергиев, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ингосстрах, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции, Санкции в отношении России
Канада ввела санкции против бывшей супруги Путина
Канада ввела санкции против экс-супруги Путина и дочери Ельцина