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Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России - РИА Новости, 17.06.2025
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14:16 17.06.2025 (обновлено: 14:27 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023327822.html
Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России
Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России - РИА Новости, 17.06.2025
Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России
Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:16:00+03:00
2025-06-17T14:27:00+03:00
россия
в мире
санкции в отношении россии
великобритания
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ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства."Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.
https://ria.ru/20250617/makron-2023243668.html
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россия, в мире, санкции в отношении россии, великобритания
Россия, В мире, Санкции в отношении России, Великобритания
Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России

Британия ввела санкции против управления глубоководных исследований МО РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.
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