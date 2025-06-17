https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023327822.html

Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России

Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России - РИА Новости, 17.06.2025

Британия ввела санкции против ГУГИ Минобороны России

Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:16:00+03:00

2025-06-17T14:16:00+03:00

2025-06-17T14:27:00+03:00

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ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства."Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.

https://ria.ru/20250617/makron-2023243668.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, санкции в отношении россии, великобритания