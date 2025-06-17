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Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 17.06.2025 (обновлено: 12:59 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/saldo-2023305696.html
Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы
Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы - РИА Новости, 17.06.2025
Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы
До восьми катеров ВСУ выдвигались в район Тендровской косы в Херсонской области, один из них был подбил российским беспилотником и затонул, противник сбежал,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:49:00+03:00
2025-06-17T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. До восьми катеров ВСУ выдвигались в район Тендровской косы в Херсонской области, один из них был подбил российским беспилотником и затонул, противник сбежал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации офицера группировки войск "Днепр", в ночь на 17 июня 2025 года украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но морские пехотинцы ВС РФ оперативно обнаружили и уничтожили десант противника."Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их ещё на подходе и приняли бой. Один из катеров с боевиками был поражен "Ланцетом" и затонул. После этого противник развернулся и спешно отошел", - написал Сальдо.Российские морпехи после отражения атаки ВСУ в районе Тендровской косы сохраняют контроль над обстановкой, добавил губернатор."Атаку уверенно отразили наши морпехи. Контроль над обстановкой на этом участке сохраняется", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы

Сальдо: в район Тендровской косы выдвигались до восьми катеров ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. До восьми катеров ВСУ выдвигались в район Тендровской косы в Херсонской области, один из них был подбил российским беспилотником и затонул, противник сбежал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По информации офицера группировки войск "Днепр", в ночь на 17 июня 2025 года украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но морские пехотинцы ВС РФ оперативно обнаружили и уничтожили десант противника.
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"Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их ещё на подходе и приняли бой. Один из катеров с боевиками был поражен "Ланцетом" и затонул. После этого противник развернулся и спешно отошел", - написал Сальдо.
Российские морпехи после отражения атаки ВСУ в районе Тендровской косы сохраняют контроль над обстановкой, добавил губернатор.
"Атаку уверенно отразили наши морпехи. Контроль над обстановкой на этом участке сохраняется", - написал Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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