https://ria.ru/20250617/saldo-2023305696.html

Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы

Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы - РИА Новости, 17.06.2025

Сальдо рассказал об отражении атаки ВСУ в районе Тендровской косы

До восьми катеров ВСУ выдвигались в район Тендровской косы в Херсонской области, один из них был подбил российским беспилотником и затонул, противник сбежал,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:49:00+03:00

2025-06-17T12:49:00+03:00

2025-06-17T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. До восьми катеров ВСУ выдвигались в район Тендровской косы в Херсонской области, один из них был подбил российским беспилотником и затонул, противник сбежал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации офицера группировки войск "Днепр", в ночь на 17 июня 2025 года украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но морские пехотинцы ВС РФ оперативно обнаружили и уничтожили десант противника."Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их ещё на подходе и приняли бой. Один из катеров с боевиками был поражен "Ланцетом" и затонул. После этого противник развернулся и спешно отошел", - написал Сальдо.Российские морпехи после отражения атаки ВСУ в районе Тендровской косы сохраняют контроль над обстановкой, добавил губернатор."Атаку уверенно отразили наши морпехи. Контроль над обстановкой на этом участке сохраняется", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html

https://ria.ru/20250617/voennye-2023303833.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины