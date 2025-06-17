https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html

Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке

Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке - РИА Новости, 17.06.2025

Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке

Житель Южно-Сахалинска устроил пожар на АЗС, пытаясь согнать жука с бензобака, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:50:00+03:00

2025-06-17T11:50:00+03:00

2025-06-17T14:31:00+03:00

происшествия

южно-сахалинск

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023295370_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dd73eb0601050f3f93ea3e985e8ab21e.png

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска устроил пожар на АЗС, пытаясь согнать жука с бензобака, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Полиция Южно-Сахалинска установила личность мужчины, который устроил возгорание утром во вторник на одной из АЗС областного центра. Им оказался 34-летний сахалинец. Он поставил на заправку свой автомобиль и увидел, что около люка бензобака оказался жук. Насекомое он попытался отогнать с помощью одноразовой электронной системы "Вейп", в результате его иномарка загорелась", — рассказала собеседница агентства. В местных СМИ и соцсетях появился ролик с места происшествия, на котором видно, что загорелись шланг бензоколонки и машина, но водитель не растерялся, быстро отбросил в сторону шланг и потушил огонь курткой. Полиция проверяет, есть ли в действиях мужчины признаки административного правонарушения по статье КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности". Сахалинская областная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20250617/oae-2023288675.html

южно-сахалинск

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на заправке, устроенный автомобилистом на Сахалине На Сахалине автомобилист устроил пожар на заправке, видео с утра расходится в соцсетях. Личность поджигателя уже установили. Как рассказали РИА Новости в полиции региона, водитель увидел жука около люка бензобака и попытался отогнать его вейпом, после чего каким-то образом и начался пожар. 2025-06-17T11:50 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, южно-сахалинск, сахалин