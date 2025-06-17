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Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке - РИА Новости, 17.06.2025
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11:50 17.06.2025 (обновлено: 14:31 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html
Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке
Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке - РИА Новости, 17.06.2025
Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке
Житель Южно-Сахалинска устроил пожар на АЗС, пытаясь согнать жука с бензобака, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:50:00+03:00
2025-06-17T14:31:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска устроил пожар на АЗС, пытаясь согнать жука с бензобака, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Полиция Южно-Сахалинска установила личность мужчины, который устроил возгорание утром во вторник на одной из АЗС областного центра. Им оказался 34-летний сахалинец. Он поставил на заправку свой автомобиль и увидел, что около люка бензобака оказался жук. Насекомое он попытался отогнать с помощью одноразовой электронной системы "Вейп", в результате его иномарка загорелась", — рассказала собеседница агентства. В местных СМИ и соцсетях появился ролик с места происшествия, на котором видно, что загорелись шланг бензоколонки и машина, но водитель не растерялся, быстро отбросил в сторону шланг и потушил огонь курткой. Полиция проверяет, есть ли в действиях мужчины признаки административного правонарушения по статье КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности". Сахалинская областная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20250617/oae-2023288675.html
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Пожар на заправке, устроенный автомобилистом на Сахалине
На Сахалине автомобилист устроил пожар на заправке, видео с утра расходится в соцсетях. Личность поджигателя уже установили. Как рассказали РИА Новости в полиции региона, водитель увидел жука около люка бензобака и попытался отогнать его вейпом, после чего каким-то образом и начался пожар.
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин
Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке

Полиция установила личность жителя Сахалина, устроившего пожар на АЗС из-за жука

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска устроил пожар на АЗС, пытаясь согнать жука с бензобака, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Полиция Южно-Сахалинска установила личность мужчины, который устроил возгорание утром во вторник на одной из АЗС областного центра. Им оказался 34-летний сахалинец. Он поставил на заправку свой автомобиль и увидел, что около люка бензобака оказался жук. Насекомое он попытался отогнать с помощью одноразовой электронной системы "Вейп", в результате его иномарка загорелась", — рассказала собеседница агентства.
В местных СМИ и соцсетях появился ролик с места происшествия, на котором видно, что загорелись шланг бензоколонки и машина, но водитель не растерялся, быстро отбросил в сторону шланг и потушил огонь курткой.
Полиция проверяет, есть ли в действиях мужчины признаки административного правонарушения по статье КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности".
Сахалинская областная прокуратура проводит проверку.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалин
 
 
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