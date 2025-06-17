Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:50 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ryazan-2023281614.html
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей - РИА Новости, 17.06.2025
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион направит на развитие промышленности более 1 миллиарда рублей, которые высвобождаются благодаря... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:50:00+03:00
2025-06-17T10:50:00+03:00
рязанская область
экономика
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955829395_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_0f05be581dea8f3cb03605f10bd1fa31.jpg
РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион направит на развитие промышленности более 1 миллиарда рублей, которые высвобождаются благодаря списанию задолженности по бюджетным кредитам. "Более 1 млрд рублей направим на развитие промышленности в регионе. Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что деньги направят на пополнение капитала регионального Фонда развития промышленности и поддержку малого и среднего бизнеса, что "позволит финансировать важные проекты: производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, цифровизацию и закупку оборудования для предприятий". По словам Павла Малкова, ранее благодаря средствам фонда на Рязанском радиозаводе усовершенствовали центр обработки данных. На заводе "Точинвест" улучшили линию цинкования и запустили производство импортозамещающих ПВХ-изделий.
https://ria.ru/20250606/malkov-2021254107.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955829395_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_51adf93b08a4fb9c0c6a3c746c65ec5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей

Рязанская область направит более миллиарда рублей на развитие промышленности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудник завода во время работы в цеху
Сотрудник завода во время работы в цеху - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Сотрудник завода во время работы в цеху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион направит на развитие промышленности более 1 миллиарда рублей, которые высвобождаются благодаря списанию задолженности по бюджетным кредитам.
"Более 1 млрд рублей направим на развитие промышленности в регионе. Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что деньги направят на пополнение капитала регионального Фонда развития промышленности и поддержку малого и среднего бизнеса, что "позволит финансировать важные проекты: производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, цифровизацию и закупку оборудования для предприятий".
По словам Павла Малкова, ранее благодаря средствам фонда на Рязанском радиозаводе усовершенствовали центр обработки данных. На заводе "Точинвест" улучшили линию цинкования и запустили производство импортозамещающих ПВХ-изделий.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Малков: более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства
6 июня, 10:20
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала