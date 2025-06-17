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Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей - РИА Новости, 17.06.2025
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион направит на развитие промышленности более 1 миллиарда рублей, которые высвобождаются благодаря... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:50:00+03:00
2025-06-17T10:50:00+03:00
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рязанская область
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РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион направит на развитие промышленности более 1 миллиарда рублей, которые высвобождаются благодаря списанию задолженности по бюджетным кредитам. "Более 1 млрд рублей направим на развитие промышленности в регионе. Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что деньги направят на пополнение капитала регионального Фонда развития промышленности и поддержку малого и среднего бизнеса, что "позволит финансировать важные проекты: производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, цифровизацию и закупку оборудования для предприятий". По словам Павла Малкова, ранее благодаря средствам фонда на Рязанском радиозаводе усовершенствовали центр обработки данных. На заводе "Точинвест" улучшили линию цинкования и запустили производство импортозамещающих ПВХ-изделий.
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экономика, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков
Рязанская область выделит промышленности более миллиарда рублей
Рязанская область направит более миллиарда рублей на развитие промышленности
РЯЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион направит на развитие промышленности более 1 миллиарда рублей, которые высвобождаются благодаря списанию задолженности по бюджетным кредитам.
"Более 1 млрд рублей направим на развитие промышленности в регионе. Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что деньги направят на пополнение капитала регионального Фонда развития промышленности и поддержку малого и среднего бизнеса, что "позволит финансировать важные проекты: производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, цифровизацию и закупку оборудования для предприятий".
По словам Павла Малкова, ранее благодаря средствам фонда на Рязанском радиозаводе усовершенствовали центр обработки данных. На заводе "Точинвест" улучшили линию цинкования и запустили производство импортозамещающих ПВХ-изделий.