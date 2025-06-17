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СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон - РИА Новости, 17.06.2025
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04:27 17.06.2025 (обновлено: 12:55 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/rubio-2023243093.html
СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон
СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон
Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:27:00+03:00
2025-06-17T12:55:00+03:00
в мире
сша
колумбия
дональд трамп
марко рубио
g7
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель Госдепартамента", — указано в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html
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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, марко рубио, g7
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, Марко Рубио, G7
СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон

CNN: Рубио вместе с Трампом досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон

© AP Photo / Jose Luis MaganaМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент.
"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель Госдепартамента", — указано в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
04:17
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома.
Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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03:39
 
В миреСШАКолумбияДональд ТрампМарко РубиоG7
 
 
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