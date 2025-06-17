https://ria.ru/20250617/rubio-2023243093.html

СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон

СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: Рубио досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон

Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:27:00+03:00

2025-06-17T04:27:00+03:00

2025-06-17T12:55:00+03:00

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марко рубио

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель Госдепартамента", — указано в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, марко рубио, g7