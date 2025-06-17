https://ria.ru/20250617/rostekh-2023340238.html

Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции

Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции - РИА Новости, 17.06.2025

Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции

Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:05:00+03:00

2025-06-17T15:05:00+03:00

2025-06-17T15:05:00+03:00

экономика

россия

сергей чемезов

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Увеличился объем реализации гражданской продукции, выручка увеличилась на 11,6% и сегодня составила 1 триллион 108 миллиардов, то есть треть всей нашей выручки мы получаем от гражданской продукции", - сказал Чемезов. Суммарно выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250602/vyruchka-2020496464.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех