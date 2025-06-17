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Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции - РИА Новости, 17.06.2025
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15:05 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rostekh-2023340238.html
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции - РИА Новости, 17.06.2025
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции
Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:05:00+03:00
2025-06-17T15:05:00+03:00
экономика
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Увеличился объем реализации гражданской продукции, выручка увеличилась на 11,6% и сегодня составила 1 триллион 108 миллиардов, то есть треть всей нашей выручки мы получаем от гражданской продукции", - сказал Чемезов. Суммарно выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей.
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экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции

Чемезов: выручка "Ростеха" от гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6%

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Увеличился объем реализации гражданской продукции, выручка увеличилась на 11,6% и сегодня составила 1 триллион 108 миллиардов, то есть треть всей нашей выручки мы получаем от гражданской продукции", - сказал Чемезов.
Суммарно выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Чемезов рассказал о выручке "Ростеха" от выпуска IT-продукции
2 июня, 16:32
 
ЭкономикаРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
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