https://ria.ru/20250617/rostekh-2023340238.html
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции - РИА Новости, 17.06.2025
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции
Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:05:00+03:00
2025-06-17T15:05:00+03:00
2025-06-17T15:05:00+03:00
экономика
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575043737_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_041737700816efb63a7a85298dd536a2.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Увеличился объем реализации гражданской продукции, выручка увеличилась на 11,6% и сегодня составила 1 триллион 108 миллиардов, то есть треть всей нашей выручки мы получаем от гражданской продукции", - сказал Чемезов. Суммарно выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250602/vyruchka-2020496464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575043737_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d0dca1d5add333f174814c0cf5cce6aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Чемезов оценил рост выручки "Ростеха" от гражданской продукции
Чемезов: выручка "Ростеха" от гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6%