https://ria.ru/20250617/rostekh-2023336585.html

"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов

"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов - РИА Новости, 17.06.2025

"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов

Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:53:00+03:00

2025-06-17T14:53:00+03:00

2025-06-17T15:06:00+03:00

московская область (подмосковье)

ростех

казань

экономика

россия

сергей чемезов

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он напомнил, что в 2019 году госкорпорация начала строительство мусоросжигательных заводов: должны были построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане. Однако из-за ковида и санкций стройка притормозилась и первый завод был сдан только в декабре 2024 года. "Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - рассказал глава "Ростеха".Второй завод по его словам, готов на 92% и будет сдан в 2026 году."Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится", - сказал Чемезов.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021950097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), ростех, казань, экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин