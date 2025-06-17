https://ria.ru/20250617/rostekh-2023336585.html
"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов
"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов - РИА Новости, 17.06.2025
"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов
Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:53:00+03:00
2025-06-17T14:53:00+03:00
2025-06-17T15:06:00+03:00
московская область (подмосковье)
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экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он напомнил, что в 2019 году госкорпорация начала строительство мусоросжигательных заводов: должны были построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане. Однако из-за ковида и санкций стройка притормозилась и первый завод был сдан только в декабре 2024 года. "Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - рассказал глава "Ростеха".Второй завод по его словам, готов на 92% и будет сдан в 2026 году."Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится", - сказал Чемезов.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021950097.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ростех, казань, экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин
Московская область (Подмосковье), Ростех, Казань, Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин
"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов
"Ростех" заморозит строительство трех мусорных заводов в Подмосковье и Казани