https://ria.ru/20250617/rostekh-2023333254.html

Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"

Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025

Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"

Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:38:00+03:00

2025-06-17T14:38:00+03:00

2025-06-17T14:58:00+03:00

экономика

ростех

владимир путин

сергей чемезов

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Наша выручка выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Сегодня составляет 3 триллиона 610 миллиардов. Чистая прибыль увеличилась на 119% и составляет 131 миллиард 500 миллионов. Выработка на одного работника также увеличилась, на 20% по сравнению с прошлым годом, и составила 5,2 миллиона рублей на человека", - сказал Чемезов.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции. 2025-06-17T14:38 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ростех, владимир путин, сергей чемезов, россия