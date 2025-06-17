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Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"
Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:38:00+03:00
2025-06-17T14:38:00+03:00
2025-06-17T14:58:00+03:00
экономика
ростех
владимир путин
сергей чемезов
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Наша выручка выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Сегодня составляет 3 триллиона 610 миллиардов. Чистая прибыль увеличилась на 119% и составляет 131 миллиард 500 миллионов. Выработка на одного работника также увеличилась, на 20% по сравнению с прошлым годом, и составила 5,2 миллиона рублей на человека", - сказал Чемезов.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым
Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции.
2025-06-17T14:38
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РИА Новости
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экономика, ростех, владимир путин, сергей чемезов, россия
Экономика, Ростех, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Россия
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"
Чемезов сообщил Путину, что выручка "Ростеха" выросла на 27%, до 3,61 трлн руб