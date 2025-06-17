Рейтинг@Mail.ru
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 17.06.2025 (обновлено: 14:58 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/rostekh-2023333254.html
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"
Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:38:00+03:00
2025-06-17T14:58:00+03:00
экономика
ростех
владимир путин
сергей чемезов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023333595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba794aeccd372fcfec35a309d2f55827.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.&quot;Наша выручка выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Сегодня составляет 3 триллиона 610 миллиардов. Чистая прибыль увеличилась на 119% и составляет 131 миллиард 500 миллионов. Выработка на одного работника также увеличилась, на 20% по сравнению с прошлым годом, и составила 5,2 миллиона рублей на человека&quot;, - сказал Чемезов.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым
Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции.
2025-06-17T14:38
true
PT2M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023333595_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c41a4847ae4a5f6b2fcc94beb23e2fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ростех, владимир путин, сергей чемезов, россия
Экономика, Ростех, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Россия
Чемезов сообщил Путину о росте выручки "Ростеха"

Чемезов сообщил Путину, что выручка "Ростеха" выросла на 27%, до 3,61 трлн руб

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«

"Наша выручка выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Сегодня составляет 3 триллиона 610 миллиардов. Чистая прибыль увеличилась на 119% и составляет 131 миллиард 500 миллионов. Выработка на одного работника также увеличилась, на 20% по сравнению с прошлым годом, и составила 5,2 миллиона рублей на человека", - сказал Чемезов.

Управляемый артиллерийский боеприпас Краснополь-М2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"
20 февраля, 03:16
 
ЭкономикаРостехВладимир ПутинСергей ЧемезовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала