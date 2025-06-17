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Журналист неожиданно высказался о России и Израиле - РИА Новости, 17.06.2025
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23:19 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023436603.html
Журналист неожиданно высказался о России и Израиле
Журналист неожиданно высказался о России и Израиле - РИА Новости, 17.06.2025
Журналист неожиданно высказался о России и Израиле
Существующее на Западе мнение, что Россия якобы начала СВО на Украине без причин, противоречит логике самих западных стран, открыто поддерживающих Тель-Авив в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:19:00+03:00
2025-06-17T23:19:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
али хаменеи
чей боуз
корпус стражей исламской революции
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Существующее на Западе мнение, что Россия якобы начала СВО на Украине без причин, противоречит логике самих западных стран, открыто поддерживающих Тель-Авив в ирано-израильском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Право Израиля на самооборону" путем бомбардировок Ирана отстаивается во всем западном мире. Любой, кто все еще всерьез называет российскую операцию на Украине "неспровоцированной", либо получает деньги за ложь, либо он просто глупец. Скорее всего, и то, и другое", — написал он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
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в мире, иран, израиль, россия, али хаменеи, чей боуз, корпус стражей исламской революции, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Али Хаменеи, Чей Боуз, Корпус стражей исламской революции, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Журналист неожиданно высказался о России и Израиле

Боуз: Запад лицемерит, называя израильские бомбардировки Ирана самообороной

© AP Photo / Leo CorreaПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Существующее на Западе мнение, что Россия якобы начала СВО на Украине без причин, противоречит логике самих западных стран, открыто поддерживающих Тель-Авив в ирано-израильском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Право Израиля на самооборону" путем бомбардировок Ирана отстаивается во всем западном мире. Любой, кто все еще всерьез называет российскую операцию на Украине "неспровоцированной", либо получает деньги за ложь, либо он просто глупец. Скорее всего, и то, и другое", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль уже может праздновать: Иран уничтожат россияне
Вчера, 08:00
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильРоссияАли ХаменеиЧей БоузКорпус стражей исламской революцииВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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