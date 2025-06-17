https://ria.ru/20250617/rossiya-2023436603.html

Журналист неожиданно высказался о России и Израиле

Журналист неожиданно высказался о России и Израиле - РИА Новости, 17.06.2025

Журналист неожиданно высказался о России и Израиле

Существующее на Западе мнение, что Россия якобы начала СВО на Украине без причин, противоречит логике самих западных стран, открыто поддерживающих Тель-Авив в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:19:00+03:00

2025-06-17T23:19:00+03:00

2025-06-17T23:19:00+03:00

в мире

иран

израиль

россия

али хаменеи

чей боуз

корпус стражей исламской революции

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Существующее на Западе мнение, что Россия якобы начала СВО на Украине без причин, противоречит логике самих западных стран, открыто поддерживающих Тель-Авив в ирано-израильском конфликте, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Право Израиля на самооборону" путем бомбардировок Ирана отстаивается во всем западном мире. Любой, кто все еще всерьез называет российскую операцию на Украине "неспровоцированной", либо получает деньги за ложь, либо он просто глупец. Скорее всего, и то, и другое", — написал он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

иран

израиль

россия

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в мире, иран, израиль, россия, али хаменеи, чей боуз, корпус стражей исламской революции, война израиля и ирана: последние новости о конфликте