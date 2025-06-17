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Россия ждет от МАГАТЭ доклада с "неприпудренными" оценками ущерба Ирану - РИА Новости, 17.06.2025
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21:38 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023427546.html
Россия ждет от МАГАТЭ доклада с "неприпудренными" оценками ущерба Ирану
Россия ждет от МАГАТЭ доклада с "неприпудренными" оценками ущерба Ирану - РИА Новости, 17.06.2025
Россия ждет от МАГАТЭ доклада с "неприпудренными" оценками ущерба Ирану
Россия ожидает от МАГАТЭ доклада для Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ с "неприпудренными" оценками ущерба, нанесенного Израилем ядерно-энергетическому... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:38:00+03:00
2025-06-17T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия ожидает от МАГАТЭ доклада для Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ с "неприпудренными" оценками ущерба, нанесенного Израилем ядерно-энергетическому комплексу Ирана, заявили в МИД РФ. "Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развёрнутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и "неприпудренными" оценками ущерба, нанесённого израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране, включая запугивания находящихся там инспекторов, чья жизнь оказалась подвергнута смертельной угрозе", - сообщил российский МИД. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/makron-2023427331.html
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Обстановка на улицах Тегерана
Улицы Ирана сегодня были непривычно пусты на фоне обстрелов, многие магазины закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости из Тегерана
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в мире, иран, израиль, россия, казем джалали, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Казем Джалали, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия ждет от МАГАТЭ доклада с "неприпудренными" оценками ущерба Ирану

МИД России ждет от МАГАТЭ доклада с неприпудренными оценками ущерба Ирану

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия ожидает от МАГАТЭ доклада для Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ с "неприпудренными" оценками ущерба, нанесенного Израилем ядерно-энергетическому комплексу Ирана, заявили в МИД РФ.
"Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развёрнутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и "неприпудренными" оценками ущерба, нанесённого израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране, включая запугивания находящихся там инспекторов, чья жизнь оказалась подвергнута смертельной угрозе", - сообщил российский МИД.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой
Вчера, 21:36
 
В миреИранИзраильРоссияКазем ДжалалиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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