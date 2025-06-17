Вице-президент Уганды поблагодарила Матвиенко за радушный прием
Вице-президент Уганды Алупо поблагодарила Матвиенко за радушный прием
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФВстреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Вице-президентом Республики Уганда Джессикой Алупо
Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Вице-президентом Республики Уганда Джессикой Алупо
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо поблагодарила председателя Совфеда Валентину Матвиенко за радушный прием и заявила, что с нетерпением ждет возможности выступить в среду, 18 июня, на пленарном заседании.
"Хотела бы поблагодарить за предоставленную возможность и за честь посетить Совет Федерации. Это исторический момент для меня, и я с нетерпением жду возможности выступить на пленарном заседании завтра", - сказала она в ходе встречи с Матвиенко.
Помимо этого, Алупо поблагодарила председателя Совфеда за радушный прием и отметила, что между Угандой и Россией налажены очень сердечные и теплые отношения, основанные на общих ценностях и взаимной выгоде для народов обоих государств. Она также пригласила Матвиенко посетить Уганду с официальным визитом.
"Уганда готовится провести третье заседание межправительственной комиссии (РФ и Уганды – ред.), и мы надеемся, что в ходе этого заседания мы достигнем большего прогресса в расширении нашего сотрудничества", - добавила она.
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