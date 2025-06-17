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Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны - РИА Новости, 17.06.2025
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18:25 17.06.2025 (обновлено: 18:39 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023397661.html
Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны
Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны - РИА Новости, 17.06.2025
Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны
Санкции Великобритании не оказывают никакого воздействия на экономику России, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя новое расширение санкционного списка. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:25:00+03:00
2025-06-17T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции Великобритании не оказывают никакого воздействия на экономику России, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя новое расширение санкционного списка.Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ."От всего этого отдает инерцией и безыдейностью. А главное, вопреки заверениям британских руководителей, никакого воздействия на российскую экономику и тем более политику эти меры не оказывают", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.По мнению посольства, введенные с "притворным и неуместным пафосом" британские санкции против России "окончательно измельчали", поэтому власти Великобритании должны "уяснить бессмысленность продолжения несостоятельных и неправомерных санкционных потуг"."(Списки - ред.) характеризуются редеющим и все более пестрым интернациональным составом фигурантов вкупе с хромающей на обе ноги орфографией. Вот и на сей раз на Даунинг-стрит не нашли ничего лучше, как подвести под рестрикции двух собственных граждан, находящуюся на стадии ликвидации в британской юрисдикции компанию, а также человека по имени то ли Егор, то ли Игорь (видимо, в понимании местных знатоков, они равнозначны)", - заявило посольство.
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россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны

Посольство России: британские санкции не влияют на российскую экономику

© РИА НовостиПереулок у российского посольства в Лондоне
Переулок у российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
Переулок у российского посольства в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции Великобритании не оказывают никакого воздействия на экономику России, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя новое расширение санкционного списка.
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ.
"От всего этого отдает инерцией и безыдейностью. А главное, вопреки заверениям британских руководителей, никакого воздействия на российскую экономику и тем более политику эти меры не оказывают", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По мнению посольства, введенные с "притворным и неуместным пафосом" британские санкции против России "окончательно измельчали", поэтому власти Великобритании должны "уяснить бессмысленность продолжения несостоятельных и неправомерных санкционных потуг".
"(Списки - ред.) характеризуются редеющим и все более пестрым интернациональным составом фигурантов вкупе с хромающей на обе ноги орфографией. Вот и на сей раз на Даунинг-стрит не нашли ничего лучше, как подвести под рестрикции двух собственных граждан, находящуюся на стадии ликвидации в британской юрисдикции компанию, а также человека по имени то ли Егор, то ли Игорь (видимо, в понимании местных знатоков, они равнозначны)", - заявило посольство.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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