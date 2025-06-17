https://ria.ru/20250617/rossiya-2023397661.html

Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны

Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны - РИА Новости, 17.06.2025

Посольство России: британские санкции не влияют на экономику страны

Санкции Великобритании не оказывают никакого воздействия на экономику России, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя новое расширение санкционного списка. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:25:00+03:00

2025-06-17T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции Великобритании не оказывают никакого воздействия на экономику России, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя новое расширение санкционного списка.Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ."От всего этого отдает инерцией и безыдейностью. А главное, вопреки заверениям британских руководителей, никакого воздействия на российскую экономику и тем более политику эти меры не оказывают", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.По мнению посольства, введенные с "притворным и неуместным пафосом" британские санкции против России "окончательно измельчали", поэтому власти Великобритании должны "уяснить бессмысленность продолжения несостоятельных и неправомерных санкционных потуг"."(Списки - ред.) характеризуются редеющим и все более пестрым интернациональным составом фигурантов вкупе с хромающей на обе ноги орфографией. Вот и на сей раз на Даунинг-стрит не нашли ничего лучше, как подвести под рестрикции двух собственных граждан, находящуюся на стадии ликвидации в британской юрисдикции компанию, а также человека по имени то ли Егор, то ли Игорь (видимо, в понимании местных знатоков, они равнозначны)", - заявило посольство.

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