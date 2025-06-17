https://ria.ru/20250617/rossiya-2023389950.html

Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами

Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 17.06.2025

Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами

Торговый оборот России с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года увеличился в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:01:00+03:00

2025-06-17T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Торговый оборот России с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года увеличился в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратсессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры. "Возрос и торговый оборот с дружественными странами, с Азией, с Африкой, Латинской Америкой, за предыдущие четыре года где-то в 1,5 раза", — сказал Мишустин. Он отметил, что сегодня Россия в результате санкционных ограничений перестраивает все основные маршруты движения товаров. Так, идет расширение, например, коридора "Север-Юг" для повышения доступности перспективных рынков сбыта. Для обеспечения большей связанности регионов развиваются дорожная сеть и пассажирское транспортное сообщение.

https://ria.ru/20250617/putin-2023370319.html

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россия, азия, африка, михаил мишустин, в мире