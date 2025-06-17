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У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:17:00+03:00
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северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 17 июня в 19.13 (11.13 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 75 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 69 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250612/kilauea--2022447333.html
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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7