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У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2025
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17:17 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023376197.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 17.06.2025
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северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 17 июня в 19.13 (11.13 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 75 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 69 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
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CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 17 июня в 19.13 (11.13 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 75 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 69 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
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Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваПроисшествия
 
 
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