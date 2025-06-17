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России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков

России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2025

России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков

Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный РИА Новости, 17.06.2025

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отношения (России и Индонезии - ред.) развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", - сказал Ушаков. Также, по его словам, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, будут подписаны на полях форума. О них будет объявлено по завершении переговоров президентов. "Тут и наука, образование, сотрудничество в области судостроения, транспорта, сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий и СМИ. По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", - уточнил Ушаков.

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россия, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков, в мире