Рейтинг@Mail.ru
России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
17:13 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023374619.html
России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков
России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2025
России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков
Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:13:00+03:00
2025-06-17T17:13:00+03:00
пмэф — 2025
россия
индонезия
санкт-петербург
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отношения (России и Индонезии - ред.) развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", - сказал Ушаков. Также, по его словам, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, будут подписаны на полях форума. О них будет объявлено по завершении переговоров президентов. "Тут и наука, образование, сотрудничество в области судостроения, транспорта, сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий и СМИ. По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", - уточнил Ушаков.
https://ria.ru/20250617/putin-2023374100.html
россия
индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков, в мире
ПМЭФ — 2025, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, В мире
России и Индонезия примут декларацию о партнерстве, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и Индонезия примут декларацию о стратегическом партнерстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Отношения (России и Индонезии - ред.) развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, будут подписаны на полях форума. О них будет объявлено по завершении переговоров президентов.
"Тут и наука, образование, сотрудничество в области судостроения, транспорта, сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий и СМИ. По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", - уточнил Ушаков.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе
17:11
 
ПМЭФ — 2025РоссияИндонезияСанкт-ПетербургЮрий УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала