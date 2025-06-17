https://ria.ru/20250617/rossiya-2023367170.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.06.2025

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:54:00+03:00

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2025-06-17T16:54:00+03:00

происшествия

крымский мост

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.59 мск во вторник. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250616/es-2023206854.html

республика крым

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происшествия, крымский мост, республика крым, россия