https://ria.ru/20250617/rossiya-2023367170.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.06.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:54:00+03:00
2025-06-17T16:54:00+03:00
2025-06-17T16:54:00+03:00
происшествия
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.59 мск во вторник. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, крымский мост, республика крым, россия
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым, Россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки движения