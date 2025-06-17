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Россия и Индонезия примут ряд двусторонних документов в Петербурге
Россия и Индонезия примут ряд двусторонних документов в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2025
Россия и Индонезия примут ряд двусторонних документов в Петербурге
Россия и Индонезия по итогам переговоров лидеров в Петербурге примут ряд двусторонних документов, а затем президенты сделают заявление для СМИ, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:11:00+03:00
2025-06-17T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия по итогам переговоров лидеров в Петербурге примут ряд двусторонних документов, а затем президенты сделают заявление для СМИ, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По итогам (встречи президента РФ Владимира Путина и главы Республики Индонезия Прабово Субианто на полях ПМЭФ – ред.) состоится краткая церемония принятия двусторонних документов, и затем лидеры выступят с заявлением для СМИ",- сообщил Ушаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, прабово субианто, в мире
ПМЭФ — 2025, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Россия и Индонезия примут ряд двусторонних документов в Петербурге
Ушаков: Россия и Индонезия примут ряд двусторонних документов