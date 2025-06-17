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В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах
В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах - РИА Новости, 17.06.2025
В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах
В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории России, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:59:00+03:00
2025-06-17T13:59:00+03:00
2025-06-17T15:18:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
корейская народная армия
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории России, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. "Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях. В конкретном плане речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html
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В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Корейская народная армия
В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах
Шойгу: в России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах