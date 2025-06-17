https://ria.ru/20250617/rossija-2023344162.html

В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах

В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах - РИА Новости, 17.06.2025

В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах

В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории России, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:59:00+03:00

2025-06-17T13:59:00+03:00

2025-06-17T15:18:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

сергей шойгу

корейская народная армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg

ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории России, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. "Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях. В конкретном плане речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, корейская народная армия