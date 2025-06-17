https://ria.ru/20250617/rossija-2023321204.html
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД - РИА Новости, 17.06.2025
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД
Россия готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Вы знаете, было два телефонных разговора. Один провел президент (Владимир) Путин с президентом (Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом сразу в первый день, также были контакты министра со своим коллегой Аракчи (глава иранского МИД Аббас Аракчи), в ходе которых обсуждалось, в том числе, и возможное содействие России в предотвращении дальнейшей эскалации. Мы будем готовы предоставить все возможные наши посреднические услуги, если таков будет запрос сторон. И та, и другая сторона об этом знают", - сказал Руденко.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023170274.html
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в мире, россия, иран, израиль, андрей руденко, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, Израиль, Андрей Руденко, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД
МИД РФ: Россия готова предоставить Ирану и Израилю посреднические услуги