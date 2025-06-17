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Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД - РИА Новости, 17.06.2025
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13:47 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossija-2023321204.html
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД - РИА Новости, 17.06.2025
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД
Россия готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
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андрей руденко
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Вы знаете, было два телефонных разговора. Один провел президент (Владимир) Путин с президентом (Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом сразу в первый день, также были контакты министра со своим коллегой Аракчи (глава иранского МИД Аббас Аракчи), в ходе которых обсуждалось, в том числе, и возможное содействие России в предотвращении дальнейшей эскалации. Мы будем готовы предоставить все возможные наши посреднические услуги, если таков будет запрос сторон. И та, и другая сторона об этом знают", - сказал Руденко.
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в мире, россия, иран, израиль, андрей руденко, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, Израиль, Андрей Руденко, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявили в МИД

МИД РФ: Россия готова предоставить Ирану и Израилю посреднические услуги

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия готова представить все возможные посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта, обе стороны об этом знают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вы знаете, было два телефонных разговора. Один провел президент (Владимир) Путин с президентом (Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом сразу в первый день, также были контакты министра со своим коллегой Аракчи (глава иранского МИД Аббас Аракчи), в ходе которых обсуждалось, в том числе, и возможное содействие России в предотвращении дальнейшей эскалации. Мы будем готовы предоставить все возможные наши посреднические услуги, если таков будет запрос сторон. И та, и другая сторона об этом знают", - сказал Руденко.
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В миреРоссияИранИзраильАндрей РуденкоВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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