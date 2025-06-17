https://ria.ru/20250617/rossija-2023316712.html

Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана

Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ признательна Азербайджану за то, что страна создает благоприятные условия для эвакуации россиян... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:31:00+03:00

2025-06-17T13:31:00+03:00

2025-06-17T13:37:00+03:00

иран

израиль

россия

дмитрий песков

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_b4cef1c2d21b198ae32028601e2f5297.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ признательна Азербайджану за то, что страна создает благоприятные условия для эвакуации россиян из Ирана. "Азербайджанские наши друзья также предоставляют все максимально благоприятные условия (для эвакуации россиян из Ирана - ред.), за что мы им очень признательны", - сказал Песков журналистам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. -0-

https://ria.ru/20250616/iran-2023192678.html

иран

израиль

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, азербайджан