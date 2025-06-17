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Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана
Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ признательна Азербайджану за то, что страна создает благоприятные условия для эвакуации россиян... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:31:00+03:00
2025-06-17T13:31:00+03:00
2025-06-17T13:37:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ признательна Азербайджану за то, что страна создает благоприятные условия для эвакуации россиян из Ирана. "Азербайджанские наши друзья также предоставляют все максимально благоприятные условия (для эвакуации россиян из Ирана - ред.), за что мы им очень признательны", - сказал Песков журналистам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. -0-
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иран, израиль, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, азербайджан
Иран, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Азербайджан
Россия признательна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана
Песков: Россия благодарна Азербайджану за условия для эвакуации россиян из Ирана