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На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
00:12 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossija-2023227175.html
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз - РИА Новости, 17.06.2025
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз
Бизнес-диалог Россия-Евросоюз пройдет на ПМЭФ-2025, сообщает официальный журнал мероприятия. РИА Новости, 17.06.2025
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азия
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Евросоюз пройдет на ПМЭФ-2025, сообщает официальный журнал мероприятия. "Россия – ЕС", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов. Отмечается, что также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, азия, африка, евросоюз, снг
ПМЭФ — 2025, Ближний Восток, Азия, Африка, Евросоюз, СНГ
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз

Росконгресс: на ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-ЕС

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Евросоюз пройдет на ПМЭФ-2025, сообщает официальный журнал мероприятия.
"Россия – ЕС", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов.
Отмечается, что также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Названа стоимость участия в ПМЭФ
14 марта, 02:31
 
ПМЭФ — 2025Ближний ВостокАзияАфрикаЕвросоюзСНГ
 
 
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