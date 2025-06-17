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На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз - РИА Новости, 17.06.2025
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз
Бизнес-диалог Россия-Евросоюз пройдет на ПМЭФ-2025, сообщает официальный журнал мероприятия. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:12:00+03:00
2025-06-17T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Евросоюз пройдет на ПМЭФ-2025, сообщает официальный журнал мероприятия. "Россия – ЕС", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов. Отмечается, что также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, азия, африка, евросоюз, снг
ПМЭФ — 2025, Ближний Восток, Азия, Африка, Евросоюз, СНГ
На ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Евросоюз
Росконгресс: на ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-ЕС