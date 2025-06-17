https://ria.ru/20250617/roskongress-2023227490.html

"Росконгресс" предупредил об угрозе Великой депрессии в мировой торговле

"Росконгресс" предупредил об угрозе Великой депрессии в мировой торговле - РИА Новости, 17.06.2025

"Росконгресс" предупредил об угрозе Великой депрессии в мировой торговле

Тарифные войны и фрагментация глобальной экономики создают опасность наступления Великой депрессии в мировой торговле, говорится в опубликованном в преддверии... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:14:00+03:00

2025-06-17T00:14:00+03:00

2025-06-17T00:14:00+03:00

экономика

сша

китай

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тарифные войны и фрагментация глобальной экономики создают опасность наступления Великой депрессии в мировой торговле, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. "Тарифные войны выступают дополнительным фактором риска для мировой экономики, которая уже сталкивается с последствиями слабого роста в Китае и стагнации в Европе. Опасность заключается в возможности повторения Великой депрессии в терминах мировой торговли", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что глобализация сделала мировую экономику настолько интегрированной и зависящей от международного разделения труда и производственных цепочек, что большинство стран не способны к быстрому импортозамещению. "Активизация тарифных войн с риском остановки поставок оказывает мультиплицирующий эффект на значительную часть экономики даже в странах с сервисной экономикой, ориентированной на внутренний рынок", - отмечается в документе. Авторы полагают, что президент США Дональд Трамп будет и дальше пытаться пополнять бюджет и сокращать дефицит торгового баланса за счет пошлин. Однако этот процесс будет сдерживаться необходимостью борьбы с инфляцией, предотвращением рецессии и опасностью превращения Китая в центр свободной торговли на фоне растущего протекционизма США. Эксперты ожидают, что тарифные войны будут развиваться нелинейно: в зависимости от реакции торговых партнеров и их готовности к заключению сделок Белый дом будет устанавливать ставки тарифов на разных уровнях. Так, США и КНР в ходе переговоров уже согласовали снижение взаимных пошлин. Евросоюз тоже утвердил пошлины на импорт из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, но отложил их в расчете на заключение сделки с американцами. Однако в любом случае эти решения окажут негативное влияние на мировую экономику. "Новые пошлины, исключительно высокие даже по историческим меркам, окажут значительное влияние на глобальные макроэкономические показатели, структуру торговли и цепочек создания стоимости. Мировые торговые потоки могут сократиться на 5,5-8,5%. Рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,9% в этом и следующем годах (при условии, что тарифные ставки по состоянию на середину мая сохранятся на таком уровне)", - говорится в документе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250418/pmef-2011951216.html

https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

сша

китай

европа

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экономика, сша, китай, европа, дональд трамп