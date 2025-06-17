https://ria.ru/20250617/realmegt7--2023392163.html

Обзор realme GT7: гоночный болид в мире смартфонов

Обзор realme GT7: гоночный болид в мире смартфонов - РИА Новости, 17.06.2025

Обзор realme GT7: гоночный болид в мире смартфонов

erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEsy РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:47:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEsyКомпания realme представила новое поколение смартфонов линейки GT (Джи Ти) — выделяется в ней realme GT7 ("Джи Ти7"), вобравший в себя множество флагманских функций. И даже ставший первым realme в России с поддержкой eSIM (встроенная сим-карта). Со смартфоном познакомимся в обзоре РИА Новости.ДизайнК нам на тестирование попала в руки лимитированная (в России будет доступно 1500 штук) версия realme GT 7 с приставкой Dream Edition ("Издание мечты") — эту "лимитку" realme сделали в сотрудничестве с британским производителем спорткаров Aston Martin. Внешне она сильно отличается от "базы". Во-первых, это цвет, так называемый "Aston Martin Зеленый" — "обычные" GT7 предлагаются в черной и голубой расцветке. Во-вторых, на задней панели Dream Edition есть объемные линии, как их называют в realme, аэродинамические. "Регулярные" смартфоны такого изыска лишены, как и логотипа прославленной победами в гонках компании из Великобритании.Наконец, камерный модуль realme GT7 Dream Edition оформлен иначе — если у GT 7 глазки сенсоров находятся под единым стеклом, то здесь они вписаны в прямоугольный блок. К слову, последний немного выступает над корпусом и раздражать перфекциониста не будет.Наконец, комплектный чехол для Dream Edition сделан из жесткого материала под "карбон" и с вырезом для логотипа Aston Martin.В остальном, realme GT7 внешне весьма симпатичный смартфон, который отличается сдержанным дизайном, способным понравиться многим. В материалах корпуса преобладает пластик, а вот дисплей прикрывает стекло Corning Gorilla Glass 7i ("Горилла стекло 7ай"), поверх которого наклеена защитная пленка.Смартфон немного толще и тяжелее, чем одноклассники. Этому есть объяснение — высокий класс защищенности от пыли и влаги IP69 ("Ай Пи 69") и огромный аккумулятор, о котором еще поговорим.ДисплейGT7 получил плоский AMOLED-дисплей (активная матрица на органических светодиодах) диагональю 6,78 дюйма, с разрешением 1,5K (2780×1264 пикселей) и поддержкой технологии LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид). Последнее означает, что матрица может плавно обновляться на частоте от 1 до 120 герц — еще недавно подобная опция была атрибутом только очень дорогих флагманов.Пиковую яркость realme для GT7 обещает на уровне до 6000 нит. Конечно, идет речь об отдельных пикселях, которые выдадут ее в контенте с поддержкой HDR10+ (формат видео расширенного динамического диапазона) или Dolby Vision (усовершенствованный формат HDR). Но и максимальной в 1600 нит вполне хватает, чтобы экран оставался ярким даже под прямыми лучами июньского солнца.Производитель уделил большое внимание комфорту глаз пользователя — цветопередачу дисплея можно тонко отрегулировать под свой вкус, а высокочастотная ШИМ-регулировку яркости (2160 герц) позволяет нивелировать эффект мерцания от OLED-матрицы (на органических светодиодах).Производительность, коммуникации и софтGT7 первым в мире получил новейший чипсет MediaTek Dimensity D9400e (перспективный чип). Это 4-нм решение, состоящее из восьми ядер, максимальной рабочей частотой 3,4 гигагерца, суперъядром Cortex-X4 (процессор) и графическим ускорителем Immortalis-G720 MC12 (12-ядерный графический процессор). Производитель процессора называет это решение "убийцей" Snapdragon 8s Gen 4 (8-ядерный чипсет четвертого поколения), который во многом повторяет характеристики прошлогоднего "топа" Snapdragon 8 Gen 3 (8-ядерный чипсет третьего поколения) — это все намекает на высокую производительность realme GT7.Результаты синтетических бенчмарков действительно впечатляют — 2,1 миллиона баллов в AnTuTu (приложение для тестирования производительности гаджетов) 10 и 9514 баллов в AI Benchmark (инструмент для оценки производительности моделей ИИ на мобильных устройствах). Производитель, что радует, не просто поставил мощное "железо", но и подумал, как его охладить: здесь используется графеновая система охлаждения IceSense ("Ледяной смысл"), включающая в себя испарительную камеру площадью 7700 квадратных миллиметров. Все это позволяет смартфону оставаться чуть теплым под нагрузкой и не сбрасывать рабочую частоту даже в сложных задачах.Как результат, realme GT7 "вывозит" предмаксимальные настройки графики даже в продвинутых играх. А в играх, поддерживающих 120 fps (количество кадров, которое сменяется на экране за секунду), смартфон способен их обеспечить.Существует несколько объемов памяти для этого смартфона — Dream Edition досталась максимальная, 16/512 гигабайт. Чипы оперативной и постоянной памяти быстрые. Так, накопитель на UFS 4.0 (стандарт памяти) быстро устанавливать даже "тяжелые" приложения.Смартфону достался полный набор интерфейсов и коммуникаций, приличествующий флагману в 2025 году. Здесь и вайфай 7, и блютус 5.4, и россыпь навигационных сервисов. Из интересного — чип NFC (технология беспроводной передачи данных) тут с покрытием 360 градусов, то есть смартфон можно подносить любым краем к терминалу для бесконтактной оплаты. В GT7 добавили инфракрасный порт для управления бытовой техникой, удобная опция, которая редко встречается у realme. И, пожалуй, самое примечательное, это поддержка eSIM — до realme GT7 в России смартфоны этого бренда виртуальные симки не поддерживали.GT 7 работает под управлением Android15 с оболочкой realme UI 6.0 — последняя не растеряла своих преимуществ, оставаясь быстрой, стабильной и легкой. Здесь множество ИИ-фишек, вроде обработки фото или сканирование содержимого экрана. В realme обещают, что смартфон получит четыре года мажорных обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.КамераКамерный блок включает три сенсора:Фронтальная камера у realme GT7 с разрешением 32 мегапикселя. Кстати, впервые для серии, она умеет записывать ролики в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.Главная камера позволяет днем делать снимки с хорошей детализацией, правильной цветопередачей и контрастностью, а также широким динамическим диапазоном. По умолчанию сенсор снимает в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно включить и режим высокого разрешения — снимки в 50 мегапикселей позволяет получить чуть больше деталей.Телефото-сенсор в сегменте пока довольно редкое решение — 2x-кратное оптическое увеличение можно использовать в различных сценариях использования, включая и портреты. Снимки на него напоминают по цветокоррекции и динамическому диапазону основной сенсор, но немного менее детализированы. А вот 5x увеличение, доступное в интерфейсе камеры, гибридное — здесь задействовано и высокое 50-мп разрешение сенсора. Наконец, снимки, получаемые на сенсор разрешением 8 мегапикселей со сверхширокоугольной линзой, конечно, далеки по детализации от фото с главного сенсора, в realme постарались сделать его цветопередачу похожей на два остальных датчика.По моде 2025 года realme GT7 умеет автоматически включать ночной режим, решая, когда ему действительно не хватает света вокруг — впрочем, возможность сделать это вручную осталась в настройках. В нем основная камера realme GT7 делает хорошее качество: уровень детализации высокий, темные области снимка хорошо экспонированы, а точечные источники света обрабатываются без бликов. Телефото-сенсор довольно интересно себя ведет — смартфон может решить, что света ему настолько мало, что 2x снимки будут делать с основного сенсора, у которого и размер датчика больше и объектив "светлее".Смартфон умеет писать видео в максимальном качестве 8K при 30 кадрах в секунду. Но мы бы советовали все-таки вести запись в 4K при 60 кадрах в секунду — в этом случае realme GT7 может переключаться во время видеосъемки с основной камеры на телефото.Звук, безопасность и автономностьGT7 получил гибридную стереосистему, состоящую из основного динамика снизу и разговорного сверху. Последний имеет дополнительные звуководы.Телефон умеет менять каналы в зависимости от расположения в пространстве. Звук с этого realme приятен на слух — средние частоты чистые, как и высокие.Подэкранный сканер отпечатков здесь оптический — нареканий к качеству и скорости распознавания пальца нет. Есть, правда, особенность, присущая всем realme, сканер находится слишком близко к нижней рамке экрана, из-за чего смартфон приходится перехватывать второй рукой при распознавании пальца. Есть тут и распознавание лица пользователя, которое срабатывает практически мгновенно.В realme GT7 не только значительно вырос объем аккумулятора относительно предшественника GT6 (7000 против 5500 миллиампер-час) — в новинке использована новая кремний-углеродная технология, которая позволила не только нарастить емкость, но и увеличить ресурс и устойчивость при работе с высокими или низкими температурами. Емкая АКБ (аккумуляторная батарея) повлияла и на время автономной работы — realme GT7 при повседневном использовании легко "живет" два рабочих дня на одном заряде. А поддержка быстрой зарядки мощностью 120 ватт позволяет от 0 до 100% зарядиться всего за 42 минуты. Кстати, блок питания тут в комплекте.ИтогоНовый realme GT7 совершил скачок в сравнении с предыдущем поколением — смартфон вплотную по характеристикам приблизился к флагманам. Здесь и яркий AMOLED с поддержкой LTPO, и высокий уровень производительности, и продолжительное время автономной работы.При этом realme GT7 остается смартфоном с демократичным ценником. Он станет доступным для покупки в России в конфигурации 12 + 256 ГБ по цене от 59 999 руб, а в конфигурации 12 + 512 ГБ — по цене от 64 999 руб.Реклама, Рекламодатель ООО "МВМ"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, realme, смартфоны, аккумуляторы