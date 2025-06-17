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ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2025
ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса поразили с помощью дронов опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости разведчик РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:24:00+03:00
2025-06-17T16:24:00+03:00
2025-06-17T16:24:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 июн – РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса поразили с помощью дронов опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Добрый". "Поражен блиндаж и опорный пункт противника", - сказал "Добрый". На видео, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, запечатлены несколько успешных ударов по опорному пункту.
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские разведчики поразили дронами опорный пункт ВСУ в Харьковской области