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ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2025

ВС России поразили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса поразили с помощью дронов опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости разведчик РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:24:00+03:00

2025-06-17T16:24:00+03:00

2025-06-17T16:24:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 июн – РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса поразили с помощью дронов опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Добрый". "Поражен блиндаж и опорный пункт противника", - сказал "Добрый". На видео, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, запечатлены несколько успешных ударов по опорному пункту.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф