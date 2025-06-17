https://ria.ru/20250617/pvo-2023232951.html

ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран

ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран - РИА Новости, 17.06.2025

ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран

ПВО Ирана вновь активно отражает воздушные атаки над Тегераном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:26:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. ПВО Ирана вновь активно отражает воздушные атаки над Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.Громкие звуки залпов средств ПВО слышны в центре города.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html

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тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль