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ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран - РИА Новости, 17.06.2025
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01:26 17.06.2025 (обновлено: 01:34 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/pvo-2023232951.html
ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран
ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран
ПВО Ирана вновь активно отражает воздушные атаки над Тегераном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:26:00+03:00
2025-06-17T01:34:00+03:00
тегеран (город)
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. ПВО Ирана вновь активно отражает воздушные атаки над Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.Громкие звуки залпов средств ПВО слышны в центре города.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html
https://ria.ru/20250617/tegeran-2023231456.html
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тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль
Тегеран (город), Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Израиль
ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран

ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на центр Тегерана

Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. ПВО Ирана вновь активно отражает воздушные атаки над Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.
Громкие звуки залпов средств ПВО слышны в центре города.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана
01:20
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Тегеране вновь работает ПВО
01:07
 
Тегеран (город)ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИзраиль
 
 
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