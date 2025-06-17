https://ria.ru/20250617/putin-2023397514.html

Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам

Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.06.2025

Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:24:00+03:00

2025-06-17T18:24:00+03:00

2025-06-17T18:43:00+03:00

санкт-петербург

владимир путин

пмэф — 2025

россия

новый банк развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметили в пресс-службе, президент 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума."Восемнадцатого июня глава российского государства проведет совещание по экономическим вопросам, побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств", - указано в сообщении Кремля.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, владимир путин, россия, новый банк развития