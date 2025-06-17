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Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам
Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.06.2025
Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:24:00+03:00
2025-06-17T18:24:00+03:00
2025-06-17T18:43:00+03:00
санкт-петербург
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметили в пресс-службе, президент 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума."Восемнадцатого июня глава российского государства проведет совещание по экономическим вопросам, побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств", - указано в сообщении Кремля.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владимир путин, россия, новый банк развития
Санкт-Петербург, Владимир Путин, ПМЭФ — 2025, Россия, Новый банк развития
Путин проведет 18 июня совещание по экономическим вопросам
Путин проведет 18 июня в Петербурге совещание по экономическим вопросам