https://ria.ru/20250617/putin-2023374396.html

Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии

Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025

Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии

Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "В ходе разговора будут обсуждаться как вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня", - сказал он. Ушаков напомнил, что с 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией. Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/rossija-2023373659.html

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россия, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, прабово субианто