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Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:12 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/putin-2023374396.html
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии
Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:12:00+03:00
2025-06-17T17:12:00+03:00
пмэф — 2025
россия
индонезия
санкт-петербург
юрий ушаков
владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "В ходе разговора будут обсуждаться как вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня", - сказал он. Ушаков напомнил, что с 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией. Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ — 2025, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии

Путин и президент Индонезии Субианто обсудят развитие двусторонних отношений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Прабово Субианто
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В ходе разговора будут обсуждаться как вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня", - сказал он.
Ушаков напомнил, что с 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией.
Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Россия и Индонезия примут ряд двусторонних документов в Петербурге
17:11
 
ПМЭФ — 2025РоссияИндонезияСанкт-ПетербургЮрий УшаковВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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