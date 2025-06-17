https://ria.ru/20250617/putin-2023374396.html
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии - РИА Новости, 17.06.2025
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии
Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:12:00+03:00
2025-06-17T17:12:00+03:00
2025-06-17T17:12:00+03:00
пмэф — 2025
россия
индонезия
санкт-петербург
юрий ушаков
владимир путин
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963188828_0:174:2954:1836_1920x0_80_0_0_9e3c9d63bd42311b9a3d6835bca8afb5.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Прабово Субианто в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "В ходе разговора будут обсуждаться как вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня", - сказал он. Ушаков напомнил, что с 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией. Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/rossija-2023373659.html
россия
индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963188828_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ca1b4b872aa221eb040a99a74be4f2e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ — 2025, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин и Субианто обсудят развитие отношений России и Индонезии
Путин и президент Индонезии Субианто обсудят развитие двусторонних отношений